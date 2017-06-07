CNN: Трамп лжет, утверждая, что Коми дезинформировал его по поводу расследования по РФ

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Бывший глава ФБР Джеймс Коми на предстоящих слушаниях в Конгрессе намерен заявить, что никогда не сообщал президенту США Дональду Трампу о том, что в отношении последнего не ведется расследование, касающееся утверждений о вмешательстве РФ в выборы. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

По сведениям его источников, Коми сообщит законодателям, что утверждения хозяина Белого дома на этот счет не соответствуют действительности. Трамп 11 мая заявил, что трижды получил от Коми заверения по поводу того, что в отношении американского лидера не ведутся следственные действия, касающиеся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба республиканца с Россией.

В интервью телеканалу NBC, вышедшем в эфир 11 мая, Трамп пояснил, что сам попросил Коми разъяснить данный вопрос. "У нас был замечательный обед. Он сказал, что в отношении меня расследование не ведется, что я и так знал", - указал американский лидер. "Потом он сказал это же в телефонном разговоре, а позже и в другой беседе по телефону", - указал тогда Трамп.

Трамп отправил Коми в досрочную отставку 9 мая, подчеркнув, что был не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп решил не пользоваться своими полномочиями, позволяющими наложить запрет на выступление Коми в Конгрессе США на слушаниях, посвященных утверждениям о вмешательстве России в прошлогодние американские выборы.

Коми выступит перед спецкомитетом по разведке Сената Конгресса США 8 июня. Первая часть слушаний пройдет в открытом режиме, а затем экс-глава ФБР и законодатели продолжат общение уже за закрытыми дверями.