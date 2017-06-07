Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: Трамп лжет, утверждая, что Коми дезинформировал его по поводу расследования по РФ

Международная панорама
7 июня, 3:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Ранее президент США заявил, что трижды получил от Коми заверения по поводу того, что в отношении американского лидера не ведутся следственные действия, касающиеся связей с РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Carolyn Kaster

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Бывший глава ФБР Джеймс Коми на предстоящих слушаниях в Конгрессе намерен заявить, что никогда не сообщал президенту США Дональду Трампу о том, что в отношении последнего не ведется расследование, касающееся утверждений о вмешательстве РФ в выборы. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

По сведениям его источников, Коми сообщит законодателям, что утверждения хозяина Белого дома на этот счет не соответствуют действительности. Трамп 11 мая заявил, что трижды получил от Коми заверения по поводу того, что в отношении американского лидера не ведутся следственные действия, касающиеся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба республиканца с Россией.

В интервью телеканалу NBC, вышедшем в эфир 11 мая, Трамп пояснил, что сам попросил Коми разъяснить данный вопрос. "У нас был замечательный обед. Он сказал, что в отношении меня расследование не ведется, что я и так знал", - указал американский лидер. "Потом он сказал это же в телефонном разговоре, а позже и в другой беседе по телефону", - указал тогда Трамп.

Трамп отправил Коми в досрочную отставку 9 мая, подчеркнув, что был не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп решил не пользоваться своими полномочиями, позволяющими наложить запрет на выступление Коми в Конгрессе США на слушаниях, посвященных утверждениям о вмешательстве России в прошлогодние американские выборы.

Коми выступит перед спецкомитетом по разведке Сената Конгресса США 8 июня. Первая часть слушаний пройдет в открытом режиме, а затем экс-глава ФБР и законодатели продолжат общение уже за закрытыми дверями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
Персоны
Коми, Джеймс Трамп, Дональд
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теплоход "Генерал Ватутин" прошел в РФ пограничный контроль
2
Порошенко подписал закон о языковой квоте для украинских телеканалов
3
Путин: открытого масштабного конфликта между Россией и США не пережил бы никто
4
ВВС коалиции нанесли авиаудар по проправительственным силам в Сирии
5
CNN: разведка США полагает, что хакеры из РФ причастны к скандалу вокруг Катара
6
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
7
"Известия": встреча Путина и Трампа может пройти без заявления для прессы
Темы дня
Загрузка...
Реклама