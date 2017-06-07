СМИ: войска Филиппин уничтожили 120 боевиков

СИНГАПУР, 7 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Правительственным войскам Филиппин удалось уничтожить на юге страны около 120 боевиков группировки "Мауте", еще примерно 100 исламистов были окружены и должны сложить оружие до конца текущей недели. Как пишет в среду газета The Straits Times, такие данные привел начальник Генштаба ВС страны Эдуардо Ано.

Вместе с тем военачальник признал, что боевики скрываются в городской черте Марави, поэтому операция по их уничтожению затруднена с учетом городского ландшафта. Кроме того, по его словам, "по всему периметру блокированной территории экстремисты расставили профессиональных снайперов, что также мешает войскам очистить район". Одновременно начальник Генштаба выразил уверенность, что "в течение нескольких дней в городе террористов не останется".

Между тем потери среди военнослужащих и полицейских с начала антитеррористической операции в провинции Минданао составили 38 человек, кроме того, еще 38 местных жителей погибли от рук экстремистов.

Представитель объединенного командования операции подполковник Джо Эррейра также рассказал, что в одном из зданий в освобожденных районах Марави было обнаружено около $1,6 млн. По его словам, "помещение находились под охраной снайперов, а также остались пулеметные гнезда". "Это свидетельствует, что боевики имеют поддержку, в том числе получая финансирование от международных террористов", - сказал представитель ВС.

Власти Филиппин утверждают, что боевые действия на юге страны ведут не более 400 радикалов, в том числе около 40 иностранных наемников. Между тем спецслужбы соседних стран - Индонезии и Малайзии - не исключают, что речь может идти как минимум о 10 тыс. боевиков.