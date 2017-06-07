Франция предлагает создать объединенные африканские силы для борьбы с джихадистами

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Франция выступила во вторник в Совете Безопасности ООН с инициативой о создании объединенных вооруженных сил пяти африканских стран для борьбы с джихадистами в зоне Сахеля. Рассмотреть предложенный проект резолюции Совбез может уже на следующей неделе, пишет в среду Agence France-Presse.

Согласно проекту, копия которого оказалась в распоряжении агентства, эта военная группировка "сможет использовать все необходимые средства для борьбы с терроризмом, наркотрафиком и торговлей людьми". Согласие на участие в создании объединенных сил численностью в 5 тыс. человек ранее предоставили правительства стран "Группы пяти" (G5 Sahel) - Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада. Штаб-квартиру новой группировки планируется разместить в Бамако, столице Мали. Там же с 2013 года находится штаб-квартира Миссии ООН в Мали (МИНУСМА), чей воинский контингент составляет 12 тыс. миротворцев.

По мнению постоянного представителя Франции при ООН Франсуа Делатра, у проекта резолюции хорошие шансы быть принятым. "Мы не можем позволить превратить Сахель в новую гавань для террористов со всего региона", - заявил он агентству. В поддержку проекта выступила в понедельник и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Во время своего визита в Бамако она пообещала выделить на создание объединенных сил €50 млн.

Активная фаза борьбы международного сообщества с джихадистскими группировками, действующими в регионе Сахеля, продолжается с 2013 года. Тогда 11 января с целью освобождения северных территорий Мали, захваченных боевиками, Франция начала контртеррористическую операцию "Сервал". Летом 2014 года на смену ей была начата операция "Бархан", к участию в которой также были привлечены правительства "сахельской пятерки". В начале 2013 года также было осуществлено развертывание Международной миссии под африканским руководством по поддержке Мали.

В 2015 году Африканский союз также утвердил формирование региональных сил по борьбе с боевиками радикальной исламистской группировки "Боко харам". Контингент Объединенных многонациональных оперативных сил численностью 10 тыс. бойцов составили воинские части Бенина, Камеруна, Нигера, Нигерии и Чада.

По мнению властей в Париже, активное перемещение боевиков, оружия и наркотиков в слабо контролируемых зонах Сахеля и Сахары угрожает стабильности региона, а также ставит под угрозу безопасность Франции.