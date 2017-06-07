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Парламент Японии ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Индией в сфере мирного атома

Международная панорама
7 июня, 7:22 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

Соглашение открывает путь к поставкам в Индию японских атомных технологий, включая оборудование для АЭС

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ТОКИО, 7 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Обе палаты парламента Японии ратифицировали подписанное в ноябре прошлого года соглашение о сотрудничестве с Индией в области мирного атома. По итогам прошедшего голосования документ был утвержден большинством голосов депутатов верхней палаты.

Это соглашение открывает путь к поставкам в Индию японских атомных технологий, включая оборудование для АЭС. Токио впервые подписывает такой документ со страной, которая не участвует в Договоре о нераспространении ядерного оружия, поскольку считает Индию одним из самых перспективных рынков для своих производителей.

Согласно документу, Индии разрешено перерабатывать ядерные материалы и побочные продукты, поставляемые в его рамках, но без разрешения Японии страна не может производить высокообогащенный уран. В отдельном приложении к договору указывается, что Токио выйдет из соглашения, если Индия проведет новое ядерное испытание.

Факт подписания соглашения со страной, не участвующей в договоре о нераспространении, вызвал острую критику со стороны ряда общественных организаций и оппозиционных японских партий. Возражения ведущей оппозиционной Демократической партии вызывало то, что указанное условие не было прописано непосредственно в тексте соглашения.

Документ, обсуждение которого началось еще в 2010 году, был подписан во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Японию в ноябре 2016 года.

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