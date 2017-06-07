СМИ: симпатизирующим Катару жителям ОАЭ грозит до 15 лет тюремного заключения

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Власти ОАЭ намерены наказывать всех, кто выражает солидарность с политикой Катара, и приговаривать их к тюремному заключению сроком до 15 лет.

Об этом сообщила газета Gulf News со ссылкой на генпрокурора страны.

"Строгие и решительные действия будут предприняты в отношении тех, кто выражает солидарность или необъективно относится к Катару, а также в отношении тех, кто выступает против позиции ОАЭ, будь то в социальных сетях или в другой любой письменной, визуальной или устной форме", - цитирует издание генерального прокурора ОАЭ Хамада Саифа аш-Шамси. Кроме тюремного срока, нарушителям грозит штраф в размере 500 тыс. дирхамов (около $135 тыс.).

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии. Во вторник к ним присоединилась Исламская Республика Мавритания. Ряд стран заявили о принятии серии мер, в том числе прекращение морского и авиасообщения, остановка банковских операций, высылка дипломатов и подданных Катара.

Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.