СМИ: смертник подорвал себя в здании парламента в Иране

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Один из нападавших, который находился в окруженном службой безопасности здании иранского парламента, подорвал себя.

Об этом сообщил телеканал Press TV на своей странице в Twitter.

A terrorist holed inside #IranParliament Building blows himself up #TehranShooting pic.twitter.com/KmZxyJwOrQ — Press TV (@PressTV) 7 июня 2017 г.

Ранее сообщалось о том, что примерно в 10:30 по местному времени (09:00 мск) в здание иранского парламента ворвались четверо вооруженных террористов, которые открыли стрельбу по охранникам. По данным агентства tasnim, семь человек погибли в результате нападения, еще четверо удерживаются в заложниках.

Аналогичную акцию террористы предприняли в мавзолее имама Хомейни: в усыпальницу проник по крайней мере один боевик с автоматом Калашникова. Он открыл беспорядочную стрельбу, а после того, как израсходовал весь боекомплект, бросил оружие на землю и подорвал себя.