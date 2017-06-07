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СМИ: смертник подорвал себя в здании парламента в Иране

Международная панорама
7 июня, 11:55 UTC+3 МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в здании удерживаются заложники

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Один из нападавших, который находился в окруженном службой безопасности здании иранского парламента, подорвал себя.

Об этом сообщил телеканал Press TV на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось о том, что примерно в 10:30 по местному времени (09:00 мск) в здание иранского парламента ворвались четверо вооруженных террористов, которые открыли стрельбу по охранникам. По данным агентства tasnim, семь человек погибли в результате нападения, еще четверо удерживаются в заложниках.

Аналогичную акцию террористы предприняли в мавзолее имама Хомейни: в усыпальницу проник по крайней мере один боевик с автоматом Калашникова. Он открыл беспорядочную стрельбу, а после того, как израсходовал весь боекомплект, бросил оружие на землю и подорвал себя.

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