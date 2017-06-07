СМИ: смертник подорвал себя в здании парламента в Иране

Безвизовый въезд в Россию открылся для владельцев FAN ID Кубка конфедерацийСпорт 7 июня, 13:00
Китай заподозрили в угольной экспансии в развивающиеся страныСоциальная ответственность 7 июня, 12:46
НПФ "Благосостояние" может инвестировать свободные средства в ВСМ Москва-КазаньТранспорт 7 июня, 12:42
Оригинальные санитарные вагоны периода ВОВ представлены в музее военной техники на УралеНовости Урала 7 июня, 12:41
Первый случай гибели от клещевого энцефалита в 2017 году зафиксирован на УралеНовости Урала 7 июня, 12:30
История расширения НАТО. ДосьеБиографии и справки 7 июня, 12:27
Более половины молодых россиян заявили о готовности с оружием защищать странуОбщество 7 июня, 12:22
Новые детсады в Новосибирске откроют 420 мест к концу годаСибирь 7 июня, 12:21
ИГ взяла на себя ответственность за нападения в ИранеМеждународная панорама 7 июня, 12:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Один из нападавших, который находился в окруженном службой безопасности здании иранского парламента, подорвал себя.
Об этом сообщил телеканал Press TV на своей странице в Twitter.
A terrorist holed inside #IranParliament Building blows himself up #TehranShooting pic.twitter.com/KmZxyJwOrQ— Press TV (@PressTV) 7 июня 2017 г.
Ранее сообщалось о том, что примерно в 10:30 по местному времени (09:00 мск) в здание иранского парламента ворвались четверо вооруженных террористов, которые открыли стрельбу по охранникам. По данным агентства tasnim, семь человек погибли в результате нападения, еще четверо удерживаются в заложниках.
Аналогичную акцию террористы предприняли в мавзолее имама Хомейни: в усыпальницу проник по крайней мере один боевик с автоматом Калашникова. Он открыл беспорядочную стрельбу, а после того, как израсходовал весь боекомплект, бросил оружие на землю и подорвал себя.