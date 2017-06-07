Власти опровергли информацию о втором взрыве в мавзолее в Иране

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Власти Ирана заявили, что информация о втором взрыве в мавзолее имама Хомейни близ Тегерана была ложной. Об этом сообщило агентство Mehr на своей странице в Twitter.

О втором взрыве в мавзолее сообщало ранее агентство France-Presse.

#BREAKING#Iran shooting

Second explosion in Imam Khomeini shrine rejected as false by officials. — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 June 2017

7 июня около 10:30 по местному времени (09:00 мск) на территорию парламентского комплекса в иранской столице ворвались четверо вооруженных боевиков, которые открыли стрельбу в сторону охранников. Как сообщило агентство Tasnim, семь человек погибли в результате нападения.

Несколько террористов утром устроили нападение на мавзолей имама Хомейни, который находится в 40 км к югу от Тегерана. Согласно поступающим сообщениям, боевики проникли в усыпальницу и открыли беспорядочную стрельбу. Как сообщил телеканал Press-TV, один из них затем подорвал себя.