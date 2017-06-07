Власти опровергли информацию о втором взрыве в мавзолее в Иране

Китай заподозрили в угольной экспансии в развивающиеся страныСоциальная ответственность 7 июня, 12:46
НПФ "Благосостояние" может инвестировать свободные средства в ВСМ Москва-КазаньТранспорт 7 июня, 12:42
Оригинальные санитарные вагоны периода ВОВ представлены в музее военной техники на УралеНовости Урала 7 июня, 12:41
Первый случай гибели от клещевого энцефалита в 2017 году зафиксирован на УралеНовости Урала 7 июня, 12:30
История расширения НАТО. ДосьеБиографии и справки 7 июня, 12:27
Более половины молодых россиян заявили о готовности с оружием защищать странуОбщество 7 июня, 12:22
Новые детсады в Новосибирске откроют 420 мест к концу годаСибирь 7 июня, 12:21
ИГ взяла на себя ответственность за нападения в ИранеМеждународная панорама 7 июня, 12:16
МИД РФ: сирийские военные в районе Ат-Танфы не представляли угрозы для коалицииПолитика 7 июня, 12:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Власти Ирана заявили, что информация о втором взрыве в мавзолее имама Хомейни близ Тегерана была ложной. Об этом сообщило агентство Mehr на своей странице в Twitter.
О втором взрыве в мавзолее сообщало ранее агентство France-Presse.
#BREAKING#Iran shooting— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 June 2017
Second explosion in Imam Khomeini shrine rejected as false by officials.
7 июня около 10:30 по местному времени (09:00 мск) на территорию парламентского комплекса в иранской столице ворвались четверо вооруженных боевиков, которые открыли стрельбу в сторону охранников. Как сообщило агентство Tasnim, семь человек погибли в результате нападения.
Несколько террористов утром устроили нападение на мавзолей имама Хомейни, который находится в 40 км к югу от Тегерана. Согласно поступающим сообщениям, боевики проникли в усыпальницу и открыли беспорядочную стрельбу. Как сообщил телеканал Press-TV, один из них затем подорвал себя.