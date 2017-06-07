Times: британские власти рассматривают сценарий "подвешенного парламента" после выборов

ЛОНДОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Высокопоставленные чиновники в правительстве Великобритании получили указание о подготовке плана на случай, если по итогам всеобщих парламентских выборов консерваторы потеряют большинство в Палате общин. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

"Высокопоставленный госслужащий сообщил на совещании, что "нам всем просто было сказано подготовить план на случай "подвешенного парламента" (когда ни у одной из партий нет абсолютного большинства - прим. ТАСС)", - приводит издание слова своего источника.

Большинство членов правящей Консервативной партии, как подчеркивает The Times, считают, что тори после выборов удастся получить большинство в 50-90 мест, однако этому мнению отчасти противоречат опросы общественного мнения, согласно которым преимущество консерваторов над их главными конкурентами лейбористами варьируется от 1% до 12%. Из этого следует, что итогом голосования может стать, как подвешенный парламент, так и убедительная победа тори.

Британские депутаты в апреле поддержали предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй провести досрочные всеобщие парламентские выборы 8 июня. По замыслу главы британского правительства, они должны завершиться убедительной победой консерваторов и существенно укрепить их позиции в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Великобритании из ЕС. Но успешно проведенная Лейбористской партией предвыборная кампания поставила эти планы под сомнение.