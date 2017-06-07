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Минобрнауки Латвии предлагает запретить школьникам сдавать экзамены на русском языке

Международная панорама
7 июня, 15:02 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Учащиеся впредь не смогут сами выбирать язык сдачи экзаменов - теперь их можно сдавать только на латышском языке

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РИГА, 7 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Централизованные экзамены в школах национальных меньшинств Латвии должны сдаваться только на государственном латышском языке. Учащиеся впредь не смогут сами выбирать язык сдачи экзаменов. Это предусматривают подготовленные министерством образования и науки (МОН) республики изменения к порядку сдачи экзаменов, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас все экзаменационные материалы в Латвии готовятся только на государственном языке, но у учащихся школ нацменьшинств есть право самим выбирать язык сдачи - латышский или русский. При этом, как отмечает МОН, если в 2008/2009 учебном году возможностью сдать экзамен на русском языке воспользовались 40% школьников, то в 2015/2016 году - 15%. В связи с этим ведомство предлагает установить, что единственный язык сдачи централизованных экзаменов - латышский.

"Предложение МОН во всех общеобразовательных школах ввести единый стандарт сдачи централизованных экзаменов на латышском языке будет содействовать высокому уровню знаний госязыка, обеспечивая, при этом, неизменные возможности изучать родной язык и культуру", - говорит глава министерства Карлис Шадурскис.

В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых русскоязычное население составляют около 40%. Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным.

С 1 сентября 2004 года в республике уже была реализована вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов, остальные - на латышском. После этого латышские националисты не раз пытались добиться полного перевода всех государственных и муниципальных школ нацменьшинств на латышский язык обучения, но пока безуспешно.

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