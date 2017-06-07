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Главы АНБ и нацразведки США считают нужным продлить разрешение по слежке за иностранцами

Международная панорама
7 июня, 19:04 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Майкл Роджерс и Дэниэл Коутс считают, что это разрешение позволило разведслужбам получить массу важных сведений, в том числе сделать выводы о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы

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ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Директор национальной разведки США Дэниэл Коутс и директор Агентства национальной безопасности (АНБ), глава Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс считают, что секция 702 Закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки (FISA) позволила разведслужбам получить массу важных сведений, в том числе сделать выводы о приписываемом РФ вмешательстве в президентские выборы. Как они отметили на слушаниях в спецкомитете Сената Конгресса по разведке, действие этой секции FISA необходимо продлить.

"Я бы не смог (без помощи секции 702) предоставить стране, партнерам и союзникам такие выводы, в том числе касаясь вопроса борьбы с терроризмом и с распространением (оружия). В частности, я бы не смог сделать выводы о российских попытках повлиять на выборы в 2016 году. Без 702 мы бы не смогли провести соответствующий анализ и сделать такие выводы", - сказал Роджерс.

В конце апреля АНБ сообщило, что намерено прекратить одну из программ слежки в рамках FISA. Как оно подчеркнуло, так называемая секция 702 FISA, которая перестанет действовать в конце текущего года, позволяет "разведсообществу осуществлять наблюдение за отдельно взятыми зарубежными лицами за пределами территории США для получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостоянию киберугрозам".

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