Контактная группа по Украине приблизилась к решению проблемы освобождения пленных

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, состоявшееся в среду в Минске, показало, что стороны, не находящие до сих пор конструктивных решений по ключевым вопросам, тем не менее могут договариваться. Так, они констатировали успех гуманитарной подгруппы, окончательно утвердившей списки удерживаемых сторонами лиц для предстоящего обмена.

По словам полпреда РФ на минских переговорах Бориса Грызлова, этот результат дает "основания надеяться, что в ближайшее время будет завершена верификация удерживаемых сторонами конфликта лиц", "после чего обмен по принципу "всех на всех" может быть реализован".

Однако, как подчеркнул российский полпред, "это не снимает других проблем урегулирования". В их числе - по-прежнему сложная ситуация в сфере безопасности, нерешенность экономических проблем Донбасса, блокирование Киевом политических пунктов минских соглашений.

Верификация продолжится

Как сообщила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова, на встрече удалось договориться о завершении процедуры верификации удерживаемых лиц до следующей встречи контактной группы, которая должна состояться 21 июня.

"После предоставления нами аргументации удалось опровергнуть заявления украинских оппонентов. Было принято решение о продолжении процесса верификации и его обязательном завершении до следующего раунда переговоров", - заявила она. По ее словам, ДНР удалось доказать возможность опроса еще 166 человек. Кроме того, до следующей встречи в Минске украинская сторона должна будет представить заверенные копии справок об освобождении этих людей из мест лишения свободы.

"Вопреки всему процесс успешно сдвинулся вперед, и долгожданный обмен в скором времени неизбежен", - подчеркнула омбудсмен ДНР.

Вместе с тем Сайдик, выйдя к журналистам после заседания, был более сдержан в оценках. "Состоялись интенсивные дискуссии по вопросу освобождения удерживаемых лиц, - сказал он. - Надеюсь, что в следующий раз смогу сообщить подробности по этому вопросу".

Верификация - это процедура, во время которой пленные сообщают, желают ли они остаться после освобождения на территории Украины или вернуться в Донбасс. Процедура долгое время обсуждалась на переговорах в столице Белоруссии в рамках выполнения положений "Минска-2" об обмене пленными. Вопрос обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" является одним из основных пунктов Комплекса мер по выполнению минских соглашений.

Мост в Станице Луганской восстановят

Сайдик с удовлетворением сообщил о восстановлении прерванного ранее из-за неплатежей водоснабжения провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По его словам, это стало возможно благодаря очередному платежу в конце мая. "Есть также договоренность о выполнении следующего платежа", - сообщил он.

На заседании экономической подгруппы, отметил он, рассматривался и вопрос ремонта коммуникаций для обеспечения водой Донецкой области.

Сторонам удалось продвинуться также в обсуждении возможности восстановления моста у Станицы Луганская. Как сообщил Сайдик, в среду был представлен проект реконструкции. "Это означает, что технические предпосылки для начала ремонтных работ уже есть. На данный момент требуется формальное согласие Донецкой и Луганской республик и украинской стороны на осуществление этого важного проекта", - сказал он.

Сайдик также призвал стороны не задерживать реализацию этого проекта и обеспечить безопасность для проведения работ.

В свою очередь Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в группе Леонида Кучмы, заявила, что Киев поддерживает этот план. "Международный Комитет Красного Креста представил предложения по реконструкции моста в Станице Луганской, которые украинская сторона поддержала", - написала она в Facebook.

В настоящее время единственным официально действующим пунктом пропуска через линию соприкосновения на территории ЛНР является пункт "Станично-Луганский", однако движение транспорта через него невозможно из-за подрыва в 2015 году украинскими силовиками автомобильного моста. Пешее движение по мосту через реку осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам.

Без разминирования нет безопасности

В центре обсуждения контактной группы вновь стояли вопросы безопасности. Никакими конкретными решениями дискуссия пока не увенчалась, кроме очередной договоренности попытаться 8 июня развести вооружения в районе Станицы Луганской.

Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик констатировал неблагоприятную ситуацию в сфере безопасности за последние две недели, отметил появление новых человеческих жертв. Он подчеркнул, что "безопасность должна быть приоритетом в выполнении минских соглашений". "Как представитель ОБСЕ я призываю всех отозваться на все запросы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ о передаче карт, необходимых для разминирования, - заявил он. - Без этого невозможно обеспечить безопасность гражданского населения и всего персонала СММ ОБСЕ".

По словам Сайдика, "участники контактной группы продолжили также сегодня обсуждение новых участков для отведения тяжелых вооружений".

Эта тема была начата еще 21 сентября 2016 года, когда было принято решение о создании 12 пилотных зон безопасности. Тогда же были определены три первые участка разведения вооружения, в одном из которых - Станице Луганской - это не сделано до сих пор.

На это по итогам заседания обратил внимание Борис Грызлов, подчеркнувший, что "остаются нерешенными ряд проблем в сфере безопасности, по которым договоренности давно достигнуты". "Уже почти девять месяцев, несмотря на подтверждение СММ ОБСЕ нескольких периодов необходимого семидневного соблюдения сторонами режима тишины в районе Станицы Луганской, украинская сторона саботирует разведение сил и боевых средств", - заметил он.

Конфликт требует политических решений

"Политической подгруппе продвинуться в обсуждении "формулы Штайнмайера" не удалось, Украина продолжает упорно уходить от обсуждения", - сообщил по итогам заседания полпред ЛНР Владислав Дейнего. - Повестка дня на следующее заседание осталась неизменной - "формула Штайнмайера".

Между тем, как отметил Борис Грызлов, - главная причина обострений в Донбассе - это как раз "блокада официальной Украиной шагов по политическому регулированию". "Политический конфликт требует политических решений, - подчеркнул он. - Военными и силовыми методами конфликт в Донбассе не разрешить. Народ Донбасса нуждается в гарантиях от репрессий, арестов; гарантиях безопасности, языковых и религиозных прав, прав на самоуправление и свободное развитие культуры; гарантий беспрепятственного поддержания экономических и человеческих связей с Россией".

Но "прописанная в минских соглашениях амнистия почти три года ждет подписания", а Киев делает все новые шаги, направленные "на отсечение Донбасса", отметил Грызлов. Уже более трех месяцев усиливается транспортная и экономическая блокада, начатая националистическими радикалами и подхваченная украинским государством, принят запрет ряда российских IT-компаний, ведется борьба с георгиевской лентой. "Из этой же серии - рекомендация украинского официального лица - директора Института национальной памяти украинцам, - порвать связи с родственниками из России", решение о переименовании проспекта генерала Ватутина в проспект главнокомандующего УПА (Украинской повстанческой армии) Романа Шухевича, новые языковые квоты для украинских СМИ, перечислил Грызлов.

"В Киеве создают все больше точек невозврата Донбасса на Украину. Есть подозрение, что такие точки невозврата создают сознательно", - считает Грызлов. "У украинской стороны еще есть возможность показать, что она на деле заинтересована в реинтеграции Донбасса на основе минских соглашений, и я призываю ее к этому", - заявил он.