Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В парламент Австрии внесли резолюцию с требованием отменить санкции в отношении России

Международная панорама
7 июня, 21:06 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

Политика санкций очень дорого обходится Австрии, подчеркнул депутат парламента от правой АПС Аксель Кассеггер

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 7 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрийская партия свободы (АПС) внесла на рассмотрение Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) резолюцию с требованием отменить санкции в отношении России. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС депутат австрийского парламента от правой АПС Аксель Кассеггер.

Читайте также новости по теме:
Санкции в отношении России
© AP Photo/Susan Walsh

Сечин считает целью санкций обострение социально-экономической ситуации в России

Из-за эмбарго на ввоз оружия 100 спортсменов не выступят на ЧМ по стрельбе из карабина

Чижов: Россия с иронией наблюдает за обсуждением в ЕС вопроса о продлении санкций

"Австрийская партия свободы всегда выступала за отмену антироссийских санкций Европейского союза. Мы видим, что такая политика очень дорого обходится Австрии. Многие потеряли свои рабочие места у нас в стране из-за такой политики санкций", - рассказал Кассеггер.

По его словам, внесение резолюции продемонстрирует, готовы ли партнеры по правительственной коалиции работать с оппозиционными партиями над реализацией отмены антироссийских санкций, которые сегодня вредят Австрии. "Для нас это очень важный вопрос. Мы хотим увидеть, готовы ли правительственные партии, коалиция которых фактически распалась, а также сам канцлер Кристиан Керн, посетивший на прошлой неделе Петербургский международный экономический форум, действовать разумно, или же они все продолжат придерживаться безответственной политики", - подчеркнул депутат.

В общей сложности АПС внесла на рассмотрение парламента сразу несколько предложений: от ужесточения мер безопасности в сфере миграционной политики до отмены экономических санкций против России.

Канцлер Австрии Кристиан Керн в середине мая из-за кризиса доверия в правительственной коалиции между Социал- демократической партией Австрии и Австрийской народной партией, а также назначения досрочных выборов в парламент на 15 октября этого года, объявил, что принятие государственных решений кабинет министров переносит в парламент и ожидает активного участия оппозиционных партий. Австрийская партия свободы является крупнейшей оппозиционной партией страны. За ней следуют партия Новая Австрия, "Зеленые" и Команда Штронаха за Австрию.

По мнению АПС, если партии правительства действительно хотят серьезного сотрудничества с другими политическими силами на площадке парламента до проведения досрочных парламентских выборов, тогда все ее предложения можно будет принять на последних пленарных заседаниях в конце июня этого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Австрия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская опровергла сообщения о незадекларированной квартире в Донецке
2
Убитый в США Артем Зиберов состоял на консульском учете в посольстве РФ
3
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
4
В парламент Австрии внесли резолюцию с требованием отменить санкции в отношении России
5
Москва попала в число самых "пьющих" регионов России
6
"ВИМ-Авиа" частично сократит чартерную программу на лето 2017 года
7
Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить связанное с Россией расследование
Темы дня
Загрузка...
Реклама