В парламент Австрии внесли резолюцию с требованием отменить санкции в отношении России

ВЕНА, 7 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрийская партия свободы (АПС) внесла на рассмотрение Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) резолюцию с требованием отменить санкции в отношении России. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС депутат австрийского парламента от правой АПС Аксель Кассеггер.

"Австрийская партия свободы всегда выступала за отмену антироссийских санкций Европейского союза. Мы видим, что такая политика очень дорого обходится Австрии. Многие потеряли свои рабочие места у нас в стране из-за такой политики санкций", - рассказал Кассеггер.

По его словам, внесение резолюции продемонстрирует, готовы ли партнеры по правительственной коалиции работать с оппозиционными партиями над реализацией отмены антироссийских санкций, которые сегодня вредят Австрии. "Для нас это очень важный вопрос. Мы хотим увидеть, готовы ли правительственные партии, коалиция которых фактически распалась, а также сам канцлер Кристиан Керн, посетивший на прошлой неделе Петербургский международный экономический форум, действовать разумно, или же они все продолжат придерживаться безответственной политики", - подчеркнул депутат.

В общей сложности АПС внесла на рассмотрение парламента сразу несколько предложений: от ужесточения мер безопасности в сфере миграционной политики до отмены экономических санкций против России.

Канцлер Австрии Кристиан Керн в середине мая из-за кризиса доверия в правительственной коалиции между Социал- демократической партией Австрии и Австрийской народной партией, а также назначения досрочных выборов в парламент на 15 октября этого года, объявил, что принятие государственных решений кабинет министров переносит в парламент и ожидает активного участия оппозиционных партий. Австрийская партия свободы является крупнейшей оппозиционной партией страны. За ней следуют партия Новая Австрия, "Зеленые" и Команда Штронаха за Австрию.

По мнению АПС, если партии правительства действительно хотят серьезного сотрудничества с другими политическими силами на площадке парламента до проведения досрочных парламентских выборов, тогда все ее предложения можно будет принять на последних пленарных заседаниях в конце июня этого года.