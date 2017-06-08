Число погибших в результате терактов в Иране достигло 13 человек

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек стали жертвами произошедших во вторник в Иране терактов, еще 43 человека пострадали. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой заявление заместителя министра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности Хосейна Зольфагари.
Ранее было известно о 12 погибших и 42 получивших ранения.
По информации агентства, террористы, участвовавшие в атаках в Тегеране, были родом из Ирана. "Что касается личностей нападавших, я могу сказать, что они были из разных частей Ирана и присоединились к ИГ (группировке "Исламское государство", запрещена в РФ)", - цитирует Reuters слова представителя Высшего совета национальной безопасности ИРИ, распространенное местным телевидением.
Утром 7 июня в Тегеране были осуществлены две террористические вылазки. Одна группа террористов в составе двух человек ворвалась в мавзолей имама Хомейни, один из нападавших подорвал себя, второй был уничтожен в столкновении с сотрудниками полиции.
Вторая группа в составе четырех человек атаковала парламент и проникла на верхние этажи административного здания. В результате реагирования спецслужб трое террористов были уничтожены, четвертый подорвал себя.
Как сообщили в МВД ИРИ, в настоящее время ситуация находится под полным контролем сил безопасности и охраны правопорядка.