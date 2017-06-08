Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Британские консерваторы лидируют по результатам опросов перед парламентскими выборами

Международная панорама
8 июня, 1:07 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Избирательные участки откроются в четверг в Соединенном Королевстве в 07:00 по местному времени (09:00 мск)

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Правящая в Великобритании Консервативная партия лидирует по результатам двух опросов общественного мнения в преддверии досрочных парламентских выборов. Избирательные участки откроются в четверг в Соединенном Королевстве в 07:00 по местному времени (09:00 мск).

Согласно результатам социологического исследования, проведенного компанией YouGov, за консерваторов готовы проголосовать 42% опрошенных, в то время как их главного конкурента - Лейбористскую партию - намерены поддержать 35% респондентов.

Опрос общественного мнения Kantar также выявил лидерство тори, но с меньшим разрывом. Так, в поддержку правящей партии высказались 43% участников исследования, а 38% отдали предпочтение лейбористам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская опровергла сообщения о незадекларированной квартире в Донецке
2
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
3
Убитый в США Артем Зиберов состоял на консульском учете в посольстве РФ
4
В Пентагоне заявили, что готовы "привлечь РФ к ответственности" за несоблюдение ДРСМД
5
СМИ: КНДР провела запуск нескольких противокорабельных ракет
6
Катар установил источники хакерской атаки на государственное информагентство
7
МГУ вернулся в первую сотню рейтинга лучших вузов планеты по версии Quacquarelli Symonds
Темы дня
Загрузка...
Реклама