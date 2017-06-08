Британские консерваторы лидируют по результатам опросов перед парламентскими выборами

ЛОНДОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Правящая в Великобритании Консервативная партия лидирует по результатам двух опросов общественного мнения в преддверии досрочных парламентских выборов. Избирательные участки откроются в четверг в Соединенном Королевстве в 07:00 по местному времени (09:00 мск).

Согласно результатам социологического исследования, проведенного компанией YouGov, за консерваторов готовы проголосовать 42% опрошенных, в то время как их главного конкурента - Лейбористскую партию - намерены поддержать 35% респондентов.

Опрос общественного мнения Kantar также выявил лидерство тори, но с меньшим разрывом. Так, в поддержку правящей партии высказались 43% участников исследования, а 38% отдали предпочтение лейбористам.