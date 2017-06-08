ABC: замгоссекретаря США отправится в РФ 23 июня для встречи с Рябковым

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Заместитель госсекретаря США Томас Шэннон 23 июня отправится в Россию, где встретится с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. С таким утверждением выступил в среду американский телеканал ABC.

По версии его источников, консультации будут посвящены нормализации отношений между странами. В Госдепартаменте информацию о времени поездки пока не подтвердили.

Рябков заявил в среду, что рассчитывает встретиться с Шэнноном до конца июня в Санкт-Петербурге, однако указал, что детали еще не согласовали. Замминистра отметил, что "в принципе по повестке дня понимание есть".

Дипломат уточнил, что "это продолжение того, что обсуждалось в Нью-Йорке 8 мая". Он добавил, что по времени и формату, месту "окончательного понимания нет". Рябков также уточнил, что на встрече будет обсуждаться вопрос российской дипсобственности.