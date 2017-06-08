ABC: замгоссекретаря США отправится в РФ 23 июня для встречи с Рябковым

Бывший наставник "Сельты" Бериссо назначен на пост главного тренера "Севильи"Спорт 8 июня, 3:50
"Известия": карту "Мир" привяжут к зачетным книжкам студентовЭкономика и бизнес 8 июня, 3:15
Футболист "Челси" Коста заявил, что будет искать новый клуб после сообщения от КонтеСпорт 8 июня, 2:50
Мишель Обама рассказала, что ее муж в течение 8 лет у власти надевал один и тот же смокингОбщество 8 июня, 2:13
Известный грузинский футболист и тренер Серго Кутивадзе скончался в возрасте 72 летСпорт 8 июня, 2:05
СМИ: КНДР провела запуск нескольких противокорабельных ракетМеждународная панорама 8 июня, 1:50
Кризис в Заливе: Кувейт продолжает "челночную дипломатию"Международная панорама 8 июня, 1:26
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с ПутинымКультура 8 июня, 1:14
CNN: Трамп не желает отправлять в отставку министра юстиции, опасаясь очередного скандалаМеждународная панорама 8 июня, 0:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Заместитель госсекретаря США Томас Шэннон 23 июня отправится в Россию, где встретится с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. С таким утверждением выступил в среду американский телеканал ABC.
По версии его источников, консультации будут посвящены нормализации отношений между странами. В Госдепартаменте информацию о времени поездки пока не подтвердили.
Рябков заявил в среду, что рассчитывает встретиться с Шэнноном до конца июня в Санкт-Петербурге, однако указал, что детали еще не согласовали. Замминистра отметил, что "в принципе по повестке дня понимание есть".
Дипломат уточнил, что "это продолжение того, что обсуждалось в Нью-Йорке 8 мая". Он добавил, что по времени и формату, месту "окончательного понимания нет". Рябков также уточнил, что на встрече будет обсуждаться вопрос российской дипсобственности.