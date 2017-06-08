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Глава МИД Ирана выступил с критикой заявления Белого дома о теракте в Тегеране

Международная панорама
8 июня, 7:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Ранее Дональд Трамп выразил сочувствие Ирану в связи с терактом, однако в этот же день стало известно, что в Сенате США обсуждался законопроект о новых ограничительных мерах против Тегерана

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф выступил в четверг с критикой заявления Белого дома в связи с терактом, произошедшим 7 июня в Тегеране.

"Противоречивые заявления Белого дома, плюс санкции Сената - это в тот момент, когда иранский народ противостоит терроризму, поддерживаемому сателлитами США. Иранцы отвергают такие заверения в дружбе от США", - написал Зариф на своей странице в Twitter.

Ранее в среду американский президент Дональд Трамп выразил сочувствие жителям Ирана в связи с терактом в Тегеране, предупредив при этом, что страны - спонсоры терроризма сами могут стать целью для экстремистов. Текст заявления главы государства распространила пресс-служба Белого дома. Тогда же стало известно, что законопроект о новых ограничительных мерах против Ирана был предметом обсуждения в Сенате США.

В столице Ирана 7 июня одновременно были осуществлены две террористические атаки. Первая группа террористов в составе двух человек ворвалась в мавзолей имама Хомейни, один из нападавших подорвал себя, второй был уничтожен в столкновении с сотрудниками полиции. Вторая группа в составе четырех человек атаковала парламент и проникла на верхние этажи административного здания. В результате реагирования спецслужб три террориста были уничтожены, четвертый подорвал себя.

Как сообщили в МВД Ирана, в настоящее время ситуация находится под полным контролем сил безопасности и охраны правопорядка. Согласно официальным данным, в результате террористических атак погибли 12 человек, ранения получили 42. По сведениям агентства Reuters, жертвами стали 13 человек, 43 пострадали.

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