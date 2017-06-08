В Киргизии задержан боевик, занимавшийся подготовкой теракта

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БИШКЕК, 8 июня. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали члена международной террористической организации, который планировал совершение теракта на территории республики. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
"ГКНБ в ходе проводимых контртеррористических мероприятий на стадии подготовки к совершению террористического акта задержан член международной террористической организации", - говорится в сообщении. Имя и фамилия задержанного в интересах следствия пока не разглашаются.
"Установлено, что он прошел минно-взрывную и специальную идеологическую подготовку в качестве "смертника", осуществлял сборку самодельного взрывного устройства и по указанию главарей террористической организации готовился совершить самоподрыв во время массового скопления людей", - отмечается в документе.
По данным ГКНБ, во время проведения следственно-оперативных мероприятий по месту жительства задержанного изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, инструкции по изготовлению взрывных устройств, аудио и видео материалы, литература экстремистского содержания, боевые гранаты, боеприпасы различного калибра.
"Следственными органами ГКНБ возбуждено уголовное дело, задержанный водворен в следственный изолятор", - указали в ведомстве.