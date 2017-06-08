Бывший заместитель Саакашвили подал иск против Порошенко из-за лишения гражданства

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КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Депутат Одесского городского совета Александр Боровик, ранее исполнявший обязанности заместителя экс-главы области Михаила Саакашвили, подал иск против президента Петра Порошенко, лишившего его украинского гражданства.
"Подали иск в Высший административный суд Украины в Киеве, - написал Боровик в Facebook, приложив копию соответствующего документа, зарегистрированного в суде. - Считаем указ президента Украины Порошенко в части прекращения гражданства Александру Боровику незаконным, принятым с превышением полномочий, предоставленных президенту конституцией, и нарушающим конституционные права и свободы гражданина Украины".
Боровик утверждает, что "указ имеет исключительно политический мотив и избирательный характер". По его словам, это решение президента имеет признаки тоталитарного режима, при котором "политическая власть применяет лишение гражданства как вид наказания за выражение взглядов, идей и политических убеждений".
Александр Боровик родился во Львове, учился в Чехии и США, где и остался работать, позднее получил гражданство Германии. 20 февраля 2015 года Боровик был назван в числе кандидатов на должность первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса. В марте он получил украинское гражданство, однако на министерскую должность так и не был назначен. В июне 2015 года бывший на тот момент главой Одесской области Михаил Саакашвили сделал его своим советником.
По результатам местных выборов осенью 2015 года Боровик стал депутатом городского совета. 4 мая 2016 года он подал в отставку с должности заместителя председателя Одесской обладминистрации из-за вступления в действие нового закона о государственной службе, однако остался внештатным советником главы области по вопросам инвестиций. С июня прошлого года Боровик находится за границей. По данным СМИ, он пока не планирует возвращаться на Украину, поскольку там против него готовятся провокации.
29 апреля 2017 года Порошенко подписал указ о лишении украинского гражданства Александра Боровика на основании наличия у него немецкого паспорта (на Украине двойное гражданство запрещено).