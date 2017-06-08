СМИ: установлены личности исполнителей терактов в Тегеране

ТЕГЕРАН, 8 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Личности тех, кто провел накануне в Тегеране террористические атаки, установлены. Об этом сообщает новостной телеканал ИРИНН.

По его данным, в ближайшее время министерство информации ИРИ (иранские спецслужбы) распространит фотографии террористов и сообщит их личные данные.

7 июня в столице Ирана одновременно были осуществлены две террористические атаки. Первая группа террористов из двух человек ворвалась в мавзолей имама Хомейни, один из нападавших подорвал себя, второй был уничтожен в столкновении с сотрудниками полиции. Вторая группа из четырех человек атаковала парламент и проникла на верхние этажи административного здания. Спецслужбы уничтожили трех террористов, четвертый подорвал себя.

Согласно уточненным официальным данным, жертвами терактов стали 13 человек, еще 52 получили ранения.