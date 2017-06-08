Взрыв у посольства США в Киеве полиция переквалифицировала с теракта на хулиганство

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Взрыв на территории посольства США в украинской столице имеет признаки хулиганства, а не террористического акта. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Предмет, который бросили на территорию посольства, не мог причинить никому вреда. В связи с этим принято решение об окончательной квалификации этого события как злостное хулиганство", - процитировала Князева пресс-служба полиции. Он уточнил, что к такому выводу пришли сотрудники правоохранительных органов после дополнительного осмотра места происшествия.

В то же время, по его словам, "в рамках данного уголовного дела для объективного расследования обстоятельств происшествия Службой безопасности Украины по отдельному поручению органа досудебного расследования отрабатывается версия о возможном совершении преступления с террористической целью".

Сообщение о взрыве на территории посольства США, расположенного в центральном районе Киева - Шевченковском, поступило в дежурную часть сегодня в 00:05. При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство, проинформировали в полиции. В результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранительные органы квалифицировали инцидент как террористический акт. Однако посольство США в Киеве заявило, что не рассматривает происшествие как теракт, назвав его "инцидентом с использованием небольшого зажигательного устройства на территории посольства". В настоящее время диппредставительство работает в обычном режиме.