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Польская оппозиция требует распустить подкомиссию, повторно расследующую крушение Ту-154

Международная панорама
8 июня, 15:15 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Депутат "Гражданской платформы" Марчин Кервиньский назвал подкомиссию "одним большим обманом" и "сборищем людей, у которых нет никаких компетенций"

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ВАРШАВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Крупнейшая польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" требует как можно скорее распустить правительственную подкомиссию, повторно расследующую крушение под Смоленском президентского самолета Ту-154М. Об этом заявил в Сейме депутат "платформы" Марчин Кервиньский.

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© Ольга Лисинова/ТАСС

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"Премьер должна срочно распустить подкомиссию. Это один большой обман, сборище людей, у которых нет никаких компетенций, чтобы расследовать авиапроисшествия", - сказал он, подчеркнув, что речь идет не только о дилетантстве. "Они намеренно вводят общество в заблуждение, - указал политик. - Ответственные за это позорное вранье должны ответить на вопросы прокурора".

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 пассажиров, находившихся на борту, в том числе глава республики Лех Качиньский. В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера сочла, что причиной случившегося было "снижение (самолета) ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг". В докладе комиссии, представленном спустя 15 месяцев после трагедии, среди причин упомянуты также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.

С этими выводами не согласилась партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость". После прихода к власти по итогам очередных парламентских выборов в октябре 2015 года ее представители начали процедуру пересмотра итогов работы экспертов, сформировав обновленную подкомиссию по расследованию авиационных происшествий.

Новая группа работает уже более года, но до сих пор не представила никаких серьезных выводов. Наблюдатели критикуют подкомиссию за растрату бюджетных средств и проведение за государственный счет сомнительных исследований и экспериментов.

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