Одесские радикалы грозят сорвать концерт народной артистки Украины Ирины Билык

Американский спутник связи Echostar-21 выведен на орбитуКосмос 8 июня, 16:06
Путин: визит Си Цзиньпина в Москву станет значимым событием в отношениях РФ и КНРПолитика 8 июня, 16:05
Сборные Англии и Венесуэлы сыграют в финале молодежного чемпионата мира по футболуСпорт 8 июня, 16:04
Чилийские болельщики получат в подарок памятные сувениры перед матчем с командой РоссииСпорт 8 июня, 15:56
Партия "Батькивщина" обвинила Петра Порошенко в госизменеМеждународная панорама 8 июня, 15:55
Черчесов: матч со сборной Чили вписывается в концепцию подготовки команды РоссииСпорт 8 июня, 15:53
Заявочный комитет "ЭКСПО-2025" создан на Урале для продвижения заявки ЕкатеринбургаНовости Урала 8 июня, 15:48
"Флотилия плавучих университетов" изучит экологическую ситуацию на ВолгеНаука 8 июня, 15:47
Замминистра финансов: покупатели криптовалюты должны проходить идентификациюЭкономика и бизнес 8 июня, 15:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Украинские радикалы пригрозили сорвать концерт народной артистки Украины Ирины Билык в Одессе из-за ее выступления в Крыму.
Об этом заявили в одесском отделении "Правого сектора" (организация запрещена в РФ).
"Выступала в Крыму и РФ - выступай и дальше, но забудь о заработке на Украине!" - говорится в сообщении одного из представителей радикалов в Facebook. При этом, радикалы призвали распространить информацию о месте и времени проведения концерта для сбора людей.
Ранее представитель полиции сообщил, что в Одессе отменено выступление российского рэпера Мота, запланированное на 10 июня. Причины отмены не уточняются, однако ранее украинские СМИ сообщали, что радикалы обещали сорвать концерт.
Из-за угроз радикалов украинские и российские исполнители уже неоднократно отменяли свои концерты и выступления в городах страны. В частности, украинский певец Иван Дорн отменил намеченный на 9 июня концерт в Одессе. 28 мая был сорван концерт украинской певицы Светланы Лободы. Ранее на Украине также не состоялся концертный тур российской певицы Кристины Орбакайте и ряда других исполнителей.
Ирина Билык - украинская певица и композитор. В 1996 году удостоена звания заслуженной артистки, а в 2008 году - народной артистки Украины.