Одесские радикалы грозят сорвать концерт народной артистки Украины Ирины Билык

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Украинские радикалы пригрозили сорвать концерт народной артистки Украины Ирины Билык в Одессе из-за ее выступления в Крыму.

Об этом заявили в одесском отделении "Правого сектора" (организация запрещена в РФ).

"Выступала в Крыму и РФ - выступай и дальше, но забудь о заработке на Украине!" - говорится в сообщении одного из представителей радикалов в Facebook. При этом, радикалы призвали распространить информацию о месте и времени проведения концерта для сбора людей.

Ранее представитель полиции сообщил, что в Одессе отменено выступление российского рэпера Мота, запланированное на 10 июня. Причины отмены не уточняются, однако ранее украинские СМИ сообщали, что радикалы обещали сорвать концерт.

Из-за угроз радикалов украинские и российские исполнители уже неоднократно отменяли свои концерты и выступления в городах страны. В частности, украинский певец Иван Дорн отменил намеченный на 9 июня концерт в Одессе. 28 мая был сорван концерт украинской певицы Светланы Лободы. Ранее на Украине также не состоялся концертный тур российской певицы Кристины Орбакайте и ряда других исполнителей.

Ирина Билык - украинская певица и композитор. В 1996 году удостоена звания заслуженной артистки, а в 2008 году - народной артистки Украины.