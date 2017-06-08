Власти Бахрейна предостерегли СМИ от публикаций в поддержку Катара

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 8 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Министерство информации Королевства Бахрейн предостерегло СМИ от поддержки Катара, с которым Манама разорвала дипломатические отношения. Заявление ведомства приводит Бахрейнское информационное агентство.
"В соответствии с политическим решением Королевства Бахрейн и позицией стран Залива и арабских государств, предпринявших меры в отношении государства Катар, министерство информации предупреждает о необходимости придерживаться объявленной позиции королевства и не делать публикаций, идущих вразрез с интересами страны", - отмечается в тексте.
В ведомстве сообщили, что замеченным в публикации материалов, способных нанести вред авторитету королевства или его союзникам, грозит судебное разбирательство.
Ранее Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия объявили публичную поддержку Дохи вне закона. Жителям этих государств, проявляющим симпатию к Катару или выступающим против введенных в отношении эмирата санкций, грозит тюремное заключение и денежный штраф.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.