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Экс-глава ФБР признался, что через друга передал СМИ записку о беседе с Трампом

Международная панорама
8 июня, 19:35 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Джеймс Коми также заявил, что президент мог солгать о содержании их разговоров

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ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Экс-глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми признался, что через друга намеренно передал СМИ записку, составленную им после разговора с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 27 января.

"Как частное лицо (после увольнения - прим. ТАСС), я мог спокойно поделиться ей (запиской). Я считал это очень важным", - сказал он на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США. Коми также объяснил, что он передал документ СМИ через своего близкого друга.

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© EPA/SHAWN THEW

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При этом Коми подчеркнул, что если бы напрямую передал прессе записку, то "это походило бы на кормление чаек на пляже". Он надеялся, что публикация этих документов "приведет к назначению (минюстом) спецпрокурора" для координации расследования утверждений о вмешательстве РФ в прошлогодние президентские выборы, что и произошло.

Бывший директор ФБР также утверждал, что Трамп мог солгать о содержании их разговоров. На вопрос о том, зачем он делал подробные записи после бесед с президентом, Коми сказал: "Потому что знал, что он может солгать. Мне нужны были письменные документы".

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп перед увольнением директора ФБР якобы просил его прекратить расследование в отношении бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, ушедшего в отставку в феврале на фоне утверждений о том, что он недостаточно полно проинформировал начальство о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Издание сослалось на служебную записку, составленную экс-главой ФБР после разговора с Трампом в Белом доме 27 января.

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Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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Коми, Джеймс Трамп, Дональд
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