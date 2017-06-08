Экс-глава ФБР признался, что через друга передал СМИ записку о беседе с Трампом

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Экс-глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми признался, что через друга намеренно передал СМИ записку, составленную им после разговора с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 27 января.

"Как частное лицо (после увольнения - прим. ТАСС), я мог спокойно поделиться ей (запиской). Я считал это очень важным", - сказал он на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США. Коми также объяснил, что он передал документ СМИ через своего близкого друга.

При этом Коми подчеркнул, что если бы напрямую передал прессе записку, то "это походило бы на кормление чаек на пляже". Он надеялся, что публикация этих документов "приведет к назначению (минюстом) спецпрокурора" для координации расследования утверждений о вмешательстве РФ в прошлогодние президентские выборы, что и произошло.

Бывший директор ФБР также утверждал, что Трамп мог солгать о содержании их разговоров. На вопрос о том, зачем он делал подробные записи после бесед с президентом, Коми сказал: "Потому что знал, что он может солгать. Мне нужны были письменные документы".

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп перед увольнением директора ФБР якобы просил его прекратить расследование в отношении бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, ушедшего в отставку в феврале на фоне утверждений о том, что он недостаточно полно проинформировал начальство о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Издание сослалось на служебную записку, составленную экс-главой ФБР после разговора с Трампом в Белом доме 27 января.