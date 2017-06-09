Трамп не стал публично комментировать выступление экс-директора ФБР в Сенате США

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ВАШИНГТОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопросы с просьбой прокомментировать выступление уволенного им 9 мая директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса. Об этом сообщают журналисты из пула главы государства.
Трампа спросили, есть ли у него какие-либо комментарии насчет этих слушаний. "Как вы считаете, он сказал правду?" - поинтересовался один из корреспондентов во время открытой части встречи президента с мэрами городов и губернаторами штатов. По словам членов пула, Трамп "отказался давать комментарии".
Кроме того, хозяин Белого дома за весь день не оставил ни одной записи в своем Twitter, посвященной состоявшимся слушаниям. В то же время, согласно письменному заявлению, распространенному адвокатом американского лидера Марком Касовицем, Трамп рассчитывает, что американские компетентные органы дадут правовую оценку утечке секретной информации, организованной Коми.
По словам Касовица, "совершенно ясно, что в правительстве (США) были и есть те, кто активно пытается подорвать (позиции) нынешней (американской) администрации посредством организации избирательных и незаконных утечек секретной информации".
"Г-н Коми теперь признал, что является одним из организаторов таких утечек", - отметил Касовиц. Он прямо обвинил экс-главу ФБР в противозаконном обнародовании двух записок, составленных по итогам встреч с Трампом 27 января и 14 февраля.
В Конгрессе Коми не представил никаких новых доказательств предвыборного сговора между штабом Трампа и Россией. Он также не стал прямо обвинять Трампа в "создании помех отправлению правосудия" в США.
На слушаниях, продолжавшихся около трех часов, Коми задавали многочисленные вопросы на указанные темы. Он нелицеприятно отзывался о президенте страны, даже утверждал, что тот, на его взгляд, "способен соврать".
Но на вопросы о сговоре или о помехах правосудию Коми отвечал, что судить об этом - дело другого бывшего директора ФБР Роберта Мюллера, уполномоченного минюстом США продолжать расследование на эти темы.