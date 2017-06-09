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СМИ: жертвами удара ВВС коалиции стали 14 жителей Ракки

Международная панорама
9 июня, 1:53 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Ранее правительство Сирии потребовало от Совбеза ООН осудить бомбардировки ВВС США и их союзников в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор, в результате которых гибнут мирные граждане

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БЕЙРУТ, 9 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. ВВС международной коалиции под эгидой США нанесли в четверг удар по району Мафрак-эль-Джизра в провинциальном центре Ракка (520 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, жертвами атаки стали 14 мирных жителей, есть раненые.

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые в настоящий момент штурмуют Ракку - главный форпост террористов "Исламского государства" (ИГ, группировка, запрещена в РФ) ИГ на Евфрате.

Правительство Сирии потребовало 4 июня от Совета Безопасности ООН осудить бомбардировки ВВС США и их союзников в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор, в результате которых гибнут мирные граждане, в том числе женщины и дети. "Людские и материальные потери, к которым ведут эти авиаудары, ничуть не меньше урона, наносимого преступными действиями бандформирований в Сирии", - подчеркивалось в документе. В нем указывалось, что мишенями авиации США и их союзников становятся объекты инфраструктуры, мосты, нефтяные и газовые колодцы, плотины и электростанции.

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