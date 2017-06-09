Североирландская партия ДЮП заявила о готовности войти в коалицию с консерваторами

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Североирландская Демократическая юнионистская партия (ДЮП) готова войти в коалицию с британскими консерваторами, если последние не получат на выборах необходимого количества мандатов для формирования правительства большинства. Об этом заявил в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си депутат ДЮП Джеффри Дональдсон.

"Мы будем серьезными игроками в случае "подвешенного парламента" (ситуация, когда ни одна из партий не набирает достаточного количества голосов для формирования правительства большинства - прим. ТАСС). Мы будем говорить с любой партией, которая получит больше мест, а сейчас все выглядит так, что это будут консерваторы. У нас много общего, мы хотим, чтобы Brexit был успешным, чтобы союз укрепился", - сказал он.

ДЮП пользуется поддержкой протестантской общины Северной Ирландии и ведет деятельность только на территории Ольстера. На предыдущих выборах в британский парламент, состоявшихся более двух лет назад, эта политическая сила завоевала восемь мест в Палате общин.

Как свидетельствуют неофициальные данные единого экзитпола, распространенного по итогам выборов, консерваторы во главе с премьер-министром Терезой Мэй получили 314 мест в новом парламенте. Это на 16 меньше, чем у консерваторов было до выборов, и на 12 меньше, чем требуется для формирования правительства большинства. У Лейбористской партии, согласно опросам, проведенным на выходе с избирательных участков, - 266 мандатов, то есть на 37 больше, чем до выборов.

В то же время исследовательский институт Номура, являющийся крупнейшей частной консалтинговой компанией Японии, спрогнозировал на основании результатов голосования в первых двух избирательных округах, где были оглашены итоги выборов, что Консервативная партия все-таки завоюет большинство в Палате общин и сможет самостоятельно сформировать правительство. Согласно этому прогнозу, который приводит агентство Reuters, тори получат 331 мандат, а лейбористы - 221. Институт Номура пообещал уточнить этот прогноз после объявления результатов в 10% избирательных округах.