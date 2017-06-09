СМИ: США в рамках оружейной сделки на $110 млрд могут поставить Эр-Рияду системы THAAD

ВАШИНГТОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты могут поставить Саудовской Аравии комплексы противоракетной обороны THAAD и более 100 тысяч управляемых авиабомб в рамках оружейной сделки, заключенной в ходе визита Дональда Трампа в Эр-Рияд. Об этом пишет в четверг портал Defense News со ссылкой на документы Белого дома.

Пакет соглашений общей стоимостью $110 млрд в Вашингтоне назвали крупнейшей оружейной сделкой в истории США. Портал подчеркивает, что большая часть соглашений - на $84,8 млрд, согласно его подсчетам, - являются предварительными и представляют собой меморандумы о намерениях.

Согласно документу, полученному Defense News, Соединенные Штаты готовы в 2023-2026 годах поставить Саудовской Аравии семь батарей комплексов THAAD общей стоимостью $13,5 млрд, а в 2018-2027 годах - провести модернизацию уже имеющихся у королевства комплексов Patriot за $6,65 млрд.

Военно-воздушным силам Саудовской Аравии, в частности, предлагаются 20 транспортных самолетов C-130J и 3 заправщика KC-130J общей стоимостью $5,8 млрд. США готовы поставить арабским военным 104 тысячи управляемых бомб пяти видов за $4,46 млрд. Еще $6,25 млрд будет стоить Эр-Рияду восьмилетнее обслуживание истребителей F-15, стоящих на вооружении ВВС страны.

Среди других крупных потенциальных поставок Defense News упоминает строительство для Саудовской Аравии четырех фрегатов за $6 млрд, поставку 44 вертолетов Black Hawk стоимостью $3,8 млрд, а также модернизацию 400 бронемашин Bradley с поставкой еще 213 единиц.

Документ, как пишет портал, также говорит о поставках систем управления, связи и разведки за $18 млрд, что является крупнейшей потенциальной сделкой в пакете, и нескольких разведывательных спутников.