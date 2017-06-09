Лидер UKIP: Тереза Мэй поставила Brexit под угрозу

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ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Тереза Мэй поставила предстоящий выход страны из Европейского союза под угрозу. Об этом в четверг заявил лидер ультраправой Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Пол Наттолл, комментируя данные единого экзитпола, подготовленного тремя ведущими телеканалами страны.
"Если данные экзитпола верны, то Тереза Мэй поставила Brexit под угрозу. Я с самого начала говорил, что эти выборы были ошибочными. Это была завышенная самооценка", - сообщил политик на своем аккаунте в Twitter.
Согласно данным экзитпола, тори получили лишь 314 мест в новом парламенте. В случае, если эти подсчеты подтвердятся, консерваторы получат на 16 мандатов меньше, чем у них было в Палате общин предыдущего созыва и потеряют парламентское большинство, дающее право на самостоятельное формирование правительства.
Великобритания должна выйти из ЕС не позднее марта 2019 года на основании введения в действие Терезой Мэй статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС. Этот шаг дает старт переговорам между официальным Лондоном и властями ЕС в Брюсселе об условиях Brexit, которые должны начаться 19 июня. Поводом же для проведения досрочных всеобщих выборов в Великобритании Мэй сочла необходимость усиления своего мандата на этих переговорах.
Запуск британскими властями статьи 50 стал следствием прошлогоднего референдума о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в ЕС, победу на котором в соотношении 52% против 48% праздновали сторонники Brexit.