CNN: Коми заявил на слушаниях, что встреч Сешнса с Кисляком могло быть три, а не две

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми заявил на закрытой части слушаний в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США в четверг, что американский министр юстиции и генпрокурор Джефф Сешнс мог встречаться с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком не два раза, как утверждалось ранее, а три. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По сведениям его источников, в пользу того, что третья встреча могла иметь место, говорит информация, которой якобы обменивались некие российские должностные лица. Коми ознакомил с ней законодателей во время той части слушаний, которая проходила в закрытом режиме. До этого Коми выступал в спецкомитете публично.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщала, что Сешнс и Кисляк встречались дважды. В январе при рассмотрении кандидатуры Сешнса на пост главы минюста и генпрокурора США он не уведомил об этом сенаторов, интересовавшихся связями предвыборного штаба республиканца Дональда Трампа с Россией.

По этой причине представители Демократической партии в Конгрессе потребовали отстранить главу минюста от участия в каких-либо действиях по расследованиям, касающимся утверждений о связях между Трампом и Россией.

Демократы и близкие к ним американские СМИ стараются раздуть скандал вокруг якобы имевшего место российского вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Трампа. И он сам, и Россия не раз опровергали это.