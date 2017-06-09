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CNN: Коми заявил на слушаниях, что встреч Сешнса с Кисляком могло быть три, а не две

Международная панорама
9 июня, 3:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

По сведениям источников, в пользу того, что третья встреча могла иметь место, говорит информация, которой якобы обменивались некие российские должностные лица

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НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми заявил на закрытой части слушаний в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США в четверг, что американский министр юстиции и генпрокурор Джефф Сешнс мог встречаться с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком не два раза, как утверждалось ранее, а три. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По сведениям его источников, в пользу того, что третья встреча могла иметь место, говорит информация, которой якобы обменивались некие российские должностные лица. Коми ознакомил с ней законодателей во время той части слушаний, которая проходила в закрытом режиме. До этого Коми выступал в спецкомитете публично.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщала, что Сешнс и Кисляк встречались дважды. В январе при рассмотрении кандидатуры Сешнса на пост главы минюста и генпрокурора США он не уведомил об этом сенаторов, интересовавшихся связями предвыборного штаба республиканца Дональда Трампа с Россией.

По этой причине представители Демократической партии в Конгрессе потребовали отстранить главу минюста от участия в каких-либо действиях по расследованиям, касающимся утверждений о связях между Трампом и Россией.

Демократы и близкие к ним американские СМИ стараются раздуть скандал вокруг якобы имевшего место российского вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Трампа. И он сам, и Россия не раз опровергали это.

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Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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Коми, Джеймс Сешнс, Джефф Трамп, Дональд
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