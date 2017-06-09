Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Британские консерваторы понесли на выборах первую потерю среди членов своего кабмина

Международная панорама
9 июня, 4:37 UTC+3 ЛОНДОН Илья Дмитрячев, Максим Рыжков

Подсчет голосов продолжается. После оглашения результатов с 20% из 650 избирательных округов лидирует Лейбористская партия

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британская Консервативная партия понесла первую потерю среди членов своего кабинета министров в результате состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборах. Младший министр министерства финансов Джейн Эллисон уступила представительнице от Лейбористской партии в своем избирательном округе Баттерси на юге Лондона.

Сенсационным стало и непопадание в Палату общин лидера парламентской фракции Шотландской национальной партии (ШНП) Ангуса Робертсона.

Сейчас подсчет голосов продолжается. После окончательного оглашения результатов с 20% из 650 избирательных округов лидирует Лейбористская партия. Ее кандидаты гарантировали 70 депутатских мандата в то время, как консерваторы - 53.

Окончательные итоги должны быть подведены к утру.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Парламентские выборы в Великобритании
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
2
Лидер UKIP: Тереза Мэй поставила Brexit под угрозу
3
Израильский министр призвал РФ перенести посольство в Иерусалим
4
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
5
Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы
6
Путин: политики вроде Маккейна не видят реальных угроз
7
США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама