Британские консерваторы понесли на выборах первую потерю среди членов своего кабмина

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британская Консервативная партия понесла первую потерю среди членов своего кабинета министров в результате состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборах. Младший министр министерства финансов Джейн Эллисон уступила представительнице от Лейбористской партии в своем избирательном округе Баттерси на юге Лондона.

Сенсационным стало и непопадание в Палату общин лидера парламентской фракции Шотландской национальной партии (ШНП) Ангуса Робертсона.

Сейчас подсчет голосов продолжается. После окончательного оглашения результатов с 20% из 650 избирательных округов лидирует Лейбористская партия. Ее кандидаты гарантировали 70 депутатских мандата в то время, как консерваторы - 53.

Окончательные итоги должны быть подведены к утру.