СМИ: британские тори признают, что им не удастся добиться большинства в парламенте

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Министры британской Консервативной партии признали, что им не получится завоевать более половины мест в Палате общин парламента, что позволило бы сформировать правительство большинства. Об этом сообщила в Twitter политический обозреватель телерадиовещательной корпорации "Би-би-си" Лора Кюнсберг со ссылкой на членов кабинета министров тори.

"Теперь министры говорят, что они не ожидают того, что результаты окажутся лучше, чем экзитпол", - написала она.

Ministers now saying not expecting to outperform exit poll — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 9 June 2017

Результаты экзитпола, распространенного в четверг сразу по закрытии избирательных участков в 22:00 (00:00 мск), говорили о том, что консерваторы гарантируют себе 314 мест, в то время, как лейбористы - 266. При таком развитии ситуации ни одна из партий не получит автоматического права сформировать правительства большинства.

Между тем, согласно скорректированному прогнозу, опубликованному телеканалом Sky News, тори могут завоевать в итоге от 308 до 328 депутатских мандатов.