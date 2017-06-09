СМИ: британские тори признают, что им не удастся добиться большинства в парламенте

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ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Министры британской Консервативной партии признали, что им не получится завоевать более половины мест в Палате общин парламента, что позволило бы сформировать правительство большинства. Об этом сообщила в Twitter политический обозреватель телерадиовещательной корпорации "Би-би-си" Лора Кюнсберг со ссылкой на членов кабинета министров тори.
"Теперь министры говорят, что они не ожидают того, что результаты окажутся лучше, чем экзитпол", - написала она.
Ministers now saying not expecting to outperform exit poll— Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 9 June 2017
Результаты экзитпола, распространенного в четверг сразу по закрытии избирательных участков в 22:00 (00:00 мск), говорили о том, что консерваторы гарантируют себе 314 мест, в то время, как лейбористы - 266. При таком развитии ситуации ни одна из партий не получит автоматического права сформировать правительства большинства.
Между тем, согласно скорректированному прогнозу, опубликованному телеканалом Sky News, тори могут завоевать в итоге от 308 до 328 депутатских мандатов.