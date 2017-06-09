Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: британские тори признают, что им не удастся добиться большинства в парламенте

Международная панорама
9 июня, 5:00 UTC+3 ЛОНДОН Илья Дмитрячев, Максим Рыжков

Министры не ожидают, что результаты окажутся лучше, чем прогнозы экзитпола, отметила политический обозреватель "Би-би-си" Лора Кюнсберг

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Министры британской Консервативной партии признали, что им не получится завоевать более половины мест в Палате общин парламента, что позволило бы сформировать правительство большинства. Об этом сообщила в Twitter политический обозреватель телерадиовещательной корпорации "Би-би-си" Лора Кюнсберг со ссылкой на членов кабинета министров тори.

"Теперь министры говорят, что они не ожидают того, что результаты окажутся лучше, чем экзитпол", - написала она.

Результаты экзитпола, распространенного в четверг сразу по закрытии избирательных участков в 22:00 (00:00 мск), говорили о том, что консерваторы гарантируют себе 314 мест, в то время, как лейбористы - 266. При таком развитии ситуации ни одна из партий не получит автоматического права сформировать правительства большинства.

Между тем, согласно скорректированному прогнозу, опубликованному телеканалом Sky News, тори могут завоевать в итоге от 308 до 328 депутатских мандатов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Парламентские выборы в Великобритании
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
2
Лидер UKIP: Тереза Мэй поставила Brexit под угрозу
3
Израильский министр призвал РФ перенести посольство в Иерусалим
4
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
5
Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы
6
Путин: политики вроде Маккейна не видят реальных угроз
7
США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама