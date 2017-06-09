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Министр по делам Brexit назвал результаты британских выборов революционными

Международная панорама
9 июня, 6:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

При этом Дэвид Дэвис добавил, что подводить окончательные итоги пока рано

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС (Brexit) консерватор Дэвид Дэвис охарактеризовал прошедшие выборы как революционные. Соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала ITV.

"Это гораздо более революционные выборы - изменения самого разного рода наблюдаются в Шотландии, на севере Англии", - отметил министр, добавив, что подводить окончательные итоги пока рано. Он рассказал, что целью Консервативной партии на выборах, кроме прочего, было отстаивание своего видения Brexit.

На данный момент оглашены результаты с более чем половины из 650 избирательных округов. Лейбористы одержали победу в 198 из них, консерваторы - в 191.

Досрочные выборы премьер-министр страны и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила в конце апреля с целью усилить свои позиции в Палате общин перед началом переговоров с Брюсселем об условиях выхода страны из состава ЕС. Однако при таком раскладе она лишь ослабит позиции партии и перед ней встанет перспектива отставки.

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Темы
Brexit Парламентские выборы в Великобритании
Персоны
Мэй, Тереза
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