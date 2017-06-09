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Турция назвала референдум о независимости в Иракском Курдистане ошибкой

Международная панорама
9 июня, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Турецкий МИД подчеркнул, что территориальная целостность и политическое единство Ирака являются основополагающими принципами для Анкары

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. МИД Турции назвал референдум о независимости, который руководство Иракского Курдистана собирается провести в сентябре этого года, "ошибкой", подчеркнув, что территориальная целостность и политическое единство Ирака являются основополагающими принципами для Анкары.

"Мы считаем, что это будет ужасной ошибкой", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства турецкой республики, которое приводит агентство Reuters.

Власти Иракского Курдистана в среду заявили о намерении провести референдум о независимости региона 25 сентября 2017 года.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака 2005 года. Район является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке Ирака.

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