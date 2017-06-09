Референдум о независимости Каталонии пройдет 1 октября 2017 года

МАДРИД, 9 июня /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Референдум о независимости испанской Каталонии пройдет 1 октября 2017 года. Об этом объявил глава автономной области Карлес Пучдемон.

По его словам, вопрос, который вынесут на плебисцит, будет звучать следующим образом: "Хотите, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?". "Референдум пройдет в воскресенье, 1 октября этого года", - утверждал Пучдемон.

"С нашей стороны всегда поступали предложения (правительству Испании согласовать плебисцит - прим. ТАСС), но все они были отклонены или урезаны", - сказал он.

Каталония - автономное сообщество на северо-востоке пиренейского королевства. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 6 октября прошлого года парламент области одобрил резолюцию о проведении плебисцита о выходе из состава Испании. Вслед за этим Конституционный суд аннулировал действие данного документа.

Несмотря на это, каталонские власти настаивают на том, что референдум состоится. Мадрид неоднократно заявлял, что в его распоряжении имеется целый набор механизмов, чтобы не позволить провести плебисцит, который посягает на единство и целостность Испании.