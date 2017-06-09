Багдад против любых односторонних шагов курдов по проведению референдума о независимости

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 9 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Власти Ирака выступают против любых односторонних шагов со стороны руководства Иракского Курдистана по вопросу о проведении референдума о независимости. Об этом сообщил телеканалу Sky News Arabia официальный представитель канцелярии премьер-министра республики Саад аль-Хадиси.
"В соответствии с конституцией, определяющей отношения между федеральным правительством и Иракским Курдистаном, ни одна из сторон не вправе определять свою судьбу в отрыве от других", - сказал он.
Ранее МИД Турции заявил, что считает референдум о независимости, который руководство Иракского Курдистана собирается провести в сентябре этого года, "ошибкой", подчеркнув, что территориальная целостность и политическое единство Ирака являются основополагающими принципами для Анкары.
Власти Иракского Курдистана в среду заявили о намерении провести референдум о независимости региона 25 сентября 2017 года.
Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака 2005 года. Район является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке Ирака.