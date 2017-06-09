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СМИ: ВВС коалиции применяют фосфорные боеприпасы во время налетов на Ракку

Международная панорама
9 июня, 14:55 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Как сообщает SANA, данные об этом поступили от жителей города, их видеозаписи выставлены в соцсетях

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БЕЙРУТ, 9 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. ВВС международной коалиции под эгидой США совершили за сутки 25 налетов на жилые районы в провинциальном центре Ракка (520 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, в ходе этих авиаударов по наземным целым были применены фосфорные бомбы. По его данным, об этом поступили свидетельства от жителей города, их видеозаписи выставлены в социальных сетях.

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Агентство напомнило, что использование этого оружия запрещено третьим протоколом Женевской конвенции от 1983 года ("Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие" - прим. корр. ТАСС)

Удары были нанесены по улицам на стыке кварталов Мешлеб и Эс-Синаа, а также по району Эс-Сабахи, уточнило агентство. По его сведениям, погибло 17 человек, в том числе 12 из них стали жертвами удара по интернет-кафе в Эль-Джизре рядом с набережной Евфрата. Ранее САНА сообщала о 14 погибших во время налета.

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые в настоящий момент штурмуют Ракку - главный форпост террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) ИГ на Евфрате.

Правительство Сирии потребовало 4 июня от Совета Безопасности ООН осудить бомбардировки ВВС США и их союзников в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор, в результате которых гибнут мирные граждане, в том числе женщины и дети. В послании МИД Сирии указывалось, что мишенями авиации США и их союзников становятся объекты инфраструктуры, мосты, нефтяные и газовые колодцы, плотины и электростанции.

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