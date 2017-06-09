СМИ: Андерс Брейвик официально изменил имя

ОСЛО, 9 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Террорист Андерс Беринг Брейвик, организовавший двойной теракт в Норвегии 22 июля 2011 года, официально изменил имя. Как сообщает газета Verdens Gang, теперь в государственном регистре населения он значится под именем Фьотольф Хансен.

Адвокат Эйстейн Стуррвик, представляющий интересы террориста, подтвердил изданию, что тот действительно изменил имя, однако юрист не смог сказать ни когда именно, ни почему это было сделано.

В четверг Верховный суд Норвегии объявил о том, что не будет рассматривать апелляцию Брейвика, который требует признать факт нарушения его прав в тюрьме. После этого Стуррвик заявил о несогласии его клиента с решением высшего судебного органа Норвегии. Теперь террорист намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.

22 июля 2011 года приверженец праворадикальной идеологии привел в действие мощное взрывное устройство, заложенное у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он устроил бойню на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек. В основном это были подростки - участники ежегодного слета молодежного крыла Рабочей партии, в политике которой Брейвик видел причину многих проблем Норвегии.

В настоящий момент террорист отбывает 21-летнее тюремное заключение. На момент совершения терактов это был максимальный из предусмотренных местным законодательством сроков. Для террориста он является пожизненным, так как может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.