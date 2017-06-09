Reuters: президенты США и Египта обсудили по телефону кризис вокруг Катара

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, во время которого обсуждался дипломатический кризис в отношениях между Катаром и группой стран, включающей Египет, Саудовскую Аравию и Бахрейн. Об этом сообщил агентству Reuters источник в американской администрации.

Трамп, в частности, подчеркнул, что государствам Персидского залива следует сохранять единство. Однако он ясно дал понять, что Катар должен изменить свое поведение, сообщил источник в Белом доме.

Это был четвертый телефонный разговор Трампа с региональными лидерами с момента разрыва дипломатических отношений с Катаром рядом ближневосточных стран. Ранее президент США беседовал по телефону с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и наследным принцем эмирата Абу-Даби (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

В среду в ходе разговора с катарским эмиром Трамп предложил ему и лидерам государств, разорвавших с Катаром дипотношения, приехать в Вашингтон и провести встречу в Белом доме для улаживания разногласий, проинформировали в Белом доме. В однако в четверг катарский монарх отверг это приглашение, заявив, что не намерен покидать свою страну, пока она находится в блокаде.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и воздушного сообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.