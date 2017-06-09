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Оппозиция Венесуэлы подала иск против президента за намерение изменить конституцию

Международная панорама
9 июня, 23:26 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Венесуэлу третий месяц сотрясают антиправительственные манифестации

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МЕХИКО, 9 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Оппозиционная коалиция "Блок демократического единства" сегодня подала иск в генеральную прокуратуру Венесуэлы против президента Николаса Мадуро, членов Верховного суда и Национального избирательного совета (НИС). Об этом сообщил депутат парламента Томас Гуанипа. Оппозиция, контролирующая Национальную ассамблею, намерена привлечь указанных лиц к ответственности за попытку "насильственного" изменения конституции.

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"Мы подали этот иск, потому что в настоящее время в Венесуэле имеет место тяжелейший государственный переворот, за который следует уголовная ответственность", - цитирует Гуанипу газета El Universal.

В начале мая Мадуро подписал указ о созыве Конституционной ассамблеи. Этот орган может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон Боливарианской Республики.

В последний раз она созывалась в 1999 году после проведения референдума, которого в этот раз не будет.

Генеральный прокурор Луиса Ортега Диас  попросила Избирательную палату Верховного суда признать недействительными решения НИС, в первую очередь то, которое касается созыва Конституционной ассамблеи. По мнению главы надзорного ведомства, президентский указ не соответствовал закону.

Венесуэлу третий месяц сотрясают антиправительственные манифестации. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тыс. человек, свыше 3,1 тыс. были задержаны. По разным оценкам официальных лиц, погибли от 67 до 80 человек.

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