Пентагон: блокада Катара затрудняет планирование долгосрочных военных операций США

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Дипломатическая и экономическая блокада Катара, объявленная рядом арабских стран, не повлияла на текущую работу расположенной в этом государстве американской военной базы Эль-Удейд. Однако сложившаяся кризисная ситуация затрудняет долгосрочное планирование военных операций США на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства обороны США капитан первого ранга ВМС Джеффа Дэвиса.

"В то время как текущие операции с базы Эль-Удейд не были прерваны или сокращены, меняющаяся ситуация затрудняет нашу способность планировать долгосрочные военные операции", - цитирует агентство Reuters заявление представителя Пентагона. Дэвис при этом не пояснил, какого рода препятствия создает этот дипломатический кризис.

Представитель Пентагона заявил, что Катар критически настроен по отношению к военной операции по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которую проводит коалиция во главе с США.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал сегодня Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет ослабить экономическую блокаду Катара. Тиллерсон подчеркнул, что эти шаги "препятствуют военным действиям США в регионе и ведению борьбы с ИГ" (террористическая группировка "Исламское государство"), а также негативно влияют на работу американских компаний и ее партнеров.

На базе Эль-Удейд в столице Катара расквартированы 11 тыс. военнослужащих США и стран коалиции. База имеет большое значение для проведения операций против ИГ.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.