Трамп перед саммитом "двадцатки" посетит Польшу

Генеральная репетиция: сборная России сыграла вничью с чилийцами перед Кубком конфедерацийСпорт 10 июня, 1:15
Звягинцев: полемика вокруг кинокартины "Нелюбовь" говорит о том, что "фильм работает"Культура 10 июня, 0:56
Болт не будет пытаться обновить свои рекорды перед завершением карьерыСпорт 10 июня, 0:25
Дубль Роналду помог португальцам разгромить латвийцев в матче отбора ЧМ-2018Спорт 9 июня, 23:53
На базе ВВС США в Аризоне приостановлены полеты F-35 из-за инцидентов в воздухеПроисшествия 9 июня, 23:48
Тори официально одержали победу на выборах в Великобритании, но потеряли большинствоМеждународная панорама 9 июня, 23:39
МВД проводит проверку по факту распространения ложной информации о DNS-атаках на банкиПроисшествия 9 июня, 23:11
Роскомнадзор: сбой в оплате картами Сбербанка произошел не из-за атак хакеровЭкономика и бизнес 9 июня, 23:00
Трамп: "сговора" с РФ не было, источником утечек являлся экс-директор ФБР КомиМеждународная панорама 9 июня, 22:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 10 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп намерен посетить с визитом Польшу перед встречей "двадцатки" на высшем уровне, которая пройдет в июле в Гамбурге (Германия). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.
По ее данным, он собирается обсудить с польским коллегой Анджеем Дудой "ряд двусторонних и региональных проблем" и вопросы взаимодействия в рамках НАТО. Во время визита в Польшу Трамп намерен принять участие в саммите так называемой Инициативы трех морей, а также выступить с речью.