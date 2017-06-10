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Трамп перед саммитом "двадцатки" посетит Польшу

Международная панорама
10 июня, 0:20 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

По данным пресс-службы Белого дома, президент США собирается обсудить с польским коллегой Анджеем Дудой "ряд двусторонних и региональных проблем" и вопросы взаимодействия в рамках НАТО

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ВАШИНГТОН, 10 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп намерен посетить с визитом Польшу перед встречей "двадцатки" на высшем уровне, которая пройдет в июле в Гамбурге (Германия). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

По ее данным, он собирается обсудить с польским коллегой Анджеем Дудой "ряд двусторонних и региональных проблем" и вопросы взаимодействия в рамках НАТО. Во время визита в Польшу Трамп намерен принять участие в саммите так называемой Инициативы трех морей, а также выступить с речью.

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Дуда, Анджей Трамп, Дональд
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