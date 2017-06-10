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Более 19 млн телезрителей в США следили за выступлением экс-главы ФБР в Конгрессе

Международная панорама
10 июня, 3:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Прямую трансляцию выступления Джеймса Коми вели не менее 10 американских телекомпаний

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Около 19,5 млн американских телезрителей наблюдали в прямом эфире за состоявшимися в четверг в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США слушаниями, на которых выступал с показаниями экс-директор ФБР Джеймс Коми. Об этом свидетельствуют данные, распространенные в пятницу исследовательской службой Nielsen, проводящей замеры телеаудитории.

По ее данным, прямую трансляцию выступления экс-главы ФБР вели не менее 10 американских телекомпаний, включая несколько кабельных телеканалов. Самую большую аудиторию удалось собрать телекомпании ABC (около 3,3 млн человек). При этом возраст большинства телезрителей (около 13,2 млн человек) превышал 55 лет.

Ради прямой трансляции выступления Коми в Конгрессе многие американские телеканалы внесли изменения в сетки телевизионных передач, отказавшись от показа своих обычных программ. Заранее было объявлено, что экс-глава ФБР в качестве частного лица согласился выступить на слушаниях в Конгрессе лишь один раз. Поэтому вокруг его выступления в США царил настоящий ажиотаж.

Слушания, которые длились более двух часов, проводились в рамках расследования якобы имевшего места сговора между советниками Трампа и представителями РФ, а также предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Во время слушаний Коми не представил никаких конкретных доказательств якобы предвыборного сговора между штабом Трампа и Россией. Он также не стал прямо обвинять президента США в создании помех отправлению правосудия.

Коми давал показания под присягой. Сам он ранее был уволен Трампом, поскольку, по мнению президента, не справлялся с работой.

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