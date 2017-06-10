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Глава МИД Катара поблагодарил РФ за предложенную помощь

Международная панорама
10 июня, 12:40 дата обновления: 10 июня, 13:29 UTC+3

По словам Мухаммеда бен Абделя Рахмана Аль Тани, Катар согласен с необходимостью решать проблемы в отношениях с арабскими странами путем диалога

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Катар благодарен российским учреждениям за предложенную помощь на фоне дипломатического конфликта с арабскими странами. Об этом заявил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Я очень рад тому, что вновь встречаюсь с вами в Москве после короткого перерыва, - сказал он. - Тогда мы провели конструктивный диалог по вопросам региональной обстановки. Надеемся, что и далее такой диалог между двумя дружественными странами будет продолжаться".

По его словам, Москва играет важную роль в международных делах. "Хотел бы поблагодарить российские учреждения, которые предложили свою помощь в том, что касается преодоления Катаром тех незаконных мер, которые были введены против нас, - указал Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. - Я очень ценю подобное сотрудничество между нашими странами".

"Основная цель моего визита - ознакомить Россию с теми событиями и теми незаконными мерами, которые были предприняты против Катара, - сообщил он. - Я хотел бы подтвердить позицию Катара о том, что все разногласия должны решаться с помощью диалога".

"Формат Совета сотрудничества арабских государств в Персидском заливе является наиболее подходящим форматом для подобного диалога", - указал глава МИД Катара.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

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