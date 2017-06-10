Нигер отозвал посла в Катаре в знак солидарности с арабскими странами

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Республика Нигер сообщила об отзыве своего посла в Катаре в знак солидарности с арабскими странами, объявившими ранее о разрыве дипотношений с эмиратом. Об этом сообщает агентство Reuters.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания понизила уровень своего диппредставительства. Ряд стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.
7 июня об отзыве своего посла из Катара заявил Сенегал. С осуждением политики эмирата выступил Габон. В Дохе считают все эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.