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Нигер отозвал посла в Катаре в знак солидарности с арабскими странами

Международная панорама
10 июня, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Ряд стран ранее объявили о разрыве дипотношений с Катаром, еще несколько понизили уровень своего диппредставительства или заявили о принятии иных мер

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Республика Нигер сообщила об отзыве своего посла в Катаре в знак солидарности с арабскими странами, объявившими ранее о разрыве дипотношений с эмиратом. Об этом сообщает агентство Reuters.

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5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания понизила уровень своего диппредставительства. Ряд стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.

7 июня об отзыве своего посла из Катара заявил Сенегал. С осуждением политики эмирата выступил Габон. В Дохе считают все эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

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