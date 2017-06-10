В Тунисе прошла демонстрация в поддержку Катара

ТУНИС, 10 июня. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Демонстрация в поддержку Катара прошла в пятницу вечером перед посольством эмирата в столице Туниса. Об этом сообщил тунисский информационный портал Business News.

По его данным, акция была организована в знак протеста против блокады Катара рядом стран Персидского залива, а также в целях поддержки занимаемой властями Туниса нейтральной позиции по данному вопросу. Демонстранты призвали руководство Саудовской Аравии пересмотреть свою политику в отношении эмирата и напомнили о той помощи, которую катарские власти оказывают республике и другим странам.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.