Болгарский город Калофер и российский Коктебель установили побратимские связи

КАЛОФЕР /Болгария/, 10 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Российский Коктебель (городской округ Феодосия, Республика Крым, Российская Федерация) и болгарский город Калофер установили побратимские связи. Соответствующий документ подписал мэр Калофера Румен Стоянов в присутствии мэра Коктебеля Олега Соделя, передает корреспонлент ТАСС с места событий.

"Установить побратимские отношения между муниципальным образованием городской округ Феодосия Республики Крым, Российская Федерация, и городом Калофер (Республика Болгария)", - отмечено в документе.