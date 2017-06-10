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Болгарский город Калофер и российский Коктебель установили побратимские связи

Международная панорама
10 июня, 17:53 UTC+3 КАЛОФЕР /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин

Соответствующий документ подписал мэр Калофера Румен Стоянов в присутствии мэра Коктебеля Олега Соделя

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КАЛОФЕР /Болгария/, 10 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Российский Коктебель (городской округ Феодосия, Республика Крым, Российская Федерация) и болгарский город Калофер установили побратимские связи. Соответствующий документ подписал мэр Калофера Румен Стоянов в присутствии мэра Коктебеля Олега Соделя, передает корреспонлент ТАСС с места событий.

"Установить побратимские отношения между муниципальным образованием городской округ Феодосия Республики Крым, Российская Федерация, и городом Калофер (Республика Болгария)", - отмечено в документе.

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