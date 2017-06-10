Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: напавший на полицейских возле собора Парижской Богоматери предстал перед судом

Международная панорама
10 июня, 19:10 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Прокурор Парижа Франсуа Моленс подтвердил, что злоумышленник не был ранее известен спецслужбам. По его информации, он действовал в одиночку

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 10 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Мужчина, напавший на полицейский патруль возле собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) в Париже, предстал перед судом по делам о терроризме. Об этом сообщает в субботу телеканал BFM TV со ссылкой на прокурора Парижа Франсуа Моленса.

Он отметил, по данному факту начато предварительное расследование. Моленс также подтвердил, что злоумышленник не был ранее известен спецслужбам. По его информации, он действовал в одиночку.

Прокурор Парижа сообщил, что "в компьютере у злоумышленника были обнаружены документы, пропагандирующие джихадизм".

Инцидент с нападением на полицейский патруль произошел 6 июня около 16:20 по местному времени (17:20 мск) на площади перед собором Парижской Богоматери Злоумышленник попытался нанести одному из полицейских удар молотком по голове. Его напарник тут же открыл огонь на поражение и ранил нападавшего в область грудной клетки и в ногу, после чего злоумышленник был обезврежен и госпитализирован. Подвергшийся нападению полицейский - 22-летний стажер префектуры полиции Парижа - получил легкие травмы в области головы и шеи.

Позже выяснилось, что виновник инцидента - 40-летний студент из Алжира. Во Франции он имел вид на жительство и обучался в докторантуре одного из вузов, специализируясь на общественных науках. В круг его исследовательских интересов входили работа СМИ, взаимодействие прессы и общества, "арабская весна".

Как ранее сообщил глава МВД Франции Жерар Колон, во время своего нападения злоумышленник выкрикивал лозунги, связанные с Сирией. Ранее местные СМИ сообщили, что при обыске в квартире задержанного были обнаружены материалы, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), в частности, видеозапись, на которой мужчина присягает на верность ИГ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракты во Франции Теракт у собора Парижской Богоматери
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: четыре человека погибли в результате стрельбы в Подмосковье
2
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в Москве
3
Афганский военнослужащий застрелил двух американских солдат
4
Трое детей погибли и один серьезно пострадал в результате наезда локомотива в Приморье
5
СМИ: акции пяти крупнейших IT-компаний подешевели за день почти на $100 млрд
6
В США умер актер Адам Уэст
7
В Москве задержан топ-менеджер "Роснано"
Темы дня
Загрузка...
Реклама