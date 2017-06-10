СМИ: напавший на полицейских возле собора Парижской Богоматери предстал перед судом

ПАРИЖ, 10 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Мужчина, напавший на полицейский патруль возле собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) в Париже, предстал перед судом по делам о терроризме. Об этом сообщает в субботу телеканал BFM TV со ссылкой на прокурора Парижа Франсуа Моленса.

Он отметил, по данному факту начато предварительное расследование. Моленс также подтвердил, что злоумышленник не был ранее известен спецслужбам. По его информации, он действовал в одиночку.

Прокурор Парижа сообщил, что "в компьютере у злоумышленника были обнаружены документы, пропагандирующие джихадизм".

Инцидент с нападением на полицейский патруль произошел 6 июня около 16:20 по местному времени (17:20 мск) на площади перед собором Парижской Богоматери Злоумышленник попытался нанести одному из полицейских удар молотком по голове. Его напарник тут же открыл огонь на поражение и ранил нападавшего в область грудной клетки и в ногу, после чего злоумышленник был обезврежен и госпитализирован. Подвергшийся нападению полицейский - 22-летний стажер префектуры полиции Парижа - получил легкие травмы в области головы и шеи.

Позже выяснилось, что виновник инцидента - 40-летний студент из Алжира. Во Франции он имел вид на жительство и обучался в докторантуре одного из вузов, специализируясь на общественных науках. В круг его исследовательских интересов входили работа СМИ, взаимодействие прессы и общества, "арабская весна".

Как ранее сообщил глава МВД Франции Жерар Колон, во время своего нападения злоумышленник выкрикивал лозунги, связанные с Сирией. Ранее местные СМИ сообщили, что при обыске в квартире задержанного были обнаружены материалы, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), в частности, видеозапись, на которой мужчина присягает на верность ИГ.