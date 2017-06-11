Во Франции пройдет первый тур выборов в нижнюю палату парламента

ПАРИЖ, 11 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Первый тур выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента - пройдет в воскресенье во Франции. Избирательные участки во французской метрополии откроются в 08:00 по местному времени (09:00 мск). Европейские департаменты Франции приступают к определению нового состава парламента вслед за заморскими территориями, где голосование началось в субботу.

Выборы по мажоритарной системе

По данным МВД Франции, на территории страны в воскресенье будут работать 67 тыс. избирательных участков. Всего в списках избирателей зарегистрированы около 47 млн французов. Борьбу за их голоса будут вести 7 877 кандидатов.

Выборы в нижнюю палату законодательного собрания республики проводятся во Франции по мажоритарной системе: территория страны разделена на 577 избирательных округов по числу депутатских мандатов. Победителем в первом туре станет кандидат, набравший большинство голосов.

Для тех округов, в которых победитель не сможет быть определен по итогам первого тура, 18 июня пройдет второй тур. В нем примут участие два кандидата, получившие большинство голосов, или все, кто набрал не менее 12,5% голосов избирателей, зарегистрированных в официальных списках. Победу одержат кандидаты, за которых проголосовало большинство избирателей.

Для граждан Франции, проживающих за рубежом, первый тур выборов прошел 3-4 июня. Согласно данным МИД, явка составила 19,1%. По итогам первого тура за пределами страны кандидаты от президентского движения "Республика на марше" одержали победу в 10 из 11 округов.

Меры безопасности

Первый тур выборов в нижнюю палату французского парламента будет проходить в условиях действия режима чрезвычайного положения, который был введен в стране после террористических атак в 2015 году. Кроме того, голосование состоится спустя восемь дней после терактов в Лондоне, в результате которых погибли восемь человек, в том числе три гражданина Франции.

По сообщению МВД страны, для обеспечения безопасности на период выборов выделено более 50 тыс. полицейских и жандармов. Кроме того, в патрулировании улиц будут задействованы военные в рамках операции "Сантинель".

Меры, которые предусмотрены во время голосования на выборах в Национальное собрание, аналогичны тем, что были приняты на президентских выборах в апреле и мае, уточнили в МВД. У входов на избирательные участки, оборудованных металлоискателями, будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и частных охранных фирм.

Сторонники Макрона и "Республиканцы" Баруэна

Сторонники президента Франции Эмманюэля Макрона рассчитывают получить большинство по итогам выборов в парламент с целью дальнейшего проведения реформ. Главный лозунг новой кампании - обновление. Согласно данным опроса общественного мнения, проведенного службой Elabe 5-8 июня на основе выборки около 2 тыс. человек, альянс движения "Республика на марше" и партии "Демократическое движение" выйдет на первое место в первом туре, получив 29% голосов избирателей.

По данным другой службы Opinionway/Orpi, во втором, решающем, туре "Республика на марше" получит от 335 до 355 мандатов, обеспечив себе абсолютное большинство.

Главной оппозиционной силой в парламенте, согласно этому же исследованию, должна стать правоцентристская партия "Республиканцы". Ее ведет на выборы сенатор Франсуа Баруэн, который поддерживал в президентском избирательном марафоне победителя праймериз Франсуа Фийона.

Вместе со своими союзниками "Республиканцы" могут претендовать, по оценкам исследовательских служб, на 145-165 мест в нижней палате. Тем временем в партийных рядах происходит борьба между сторонниками конфронтации с новой властью и поборниками "конструктивной оппозиции", готовыми поддержать некоторые из ее реформ.

Соцпартия

Наибольшие опасения за свое политическое будущее испытывает правившая последние пять лет Социалистическая партия. В прежнем составе Национального собрания социалистам и их союзникам принадлежало абсолютное большинство - 328 мандатов из 577. Правительство последовательно возглавляли социалисты Жан-Марк Эйро, Манюэль Вальс и Бернар Казнёв.

Теперь же социологи предрекают крушение ставок Соцпартии: согласно прогнозам, по итогам выборов у нее может оказаться всего от 20 до 35 мест в нижней палате.

После сокрушительного поражения на президентских выборах (6,34% голосов, пятое место по итогам первого тура) кандидат социалистов Бенуа Амон временно покинул авансцену, оставив ее первому секретарю партии Кристофу Камбаделису. Пока же Камбаделис далек от победы даже в собственном избирательном округе, где ему противостоят сильные кандидаты левого движения "Неподчинившаяся Франция" и "Республики на марше".

"Неподчинившаяся Франция"

Лидер "Неподчинившейся Франции" Жан-Люк Меланшон, оттеснивший на президентских выборах кандидата социалистов, считает, что время традиционных партий на политическом Олимпе завершилось. По его словам, президентское движение "перевернуло стол", отправив прежние партии на задворки истории.

Баллотирующийся в парламент в Марселе Меланшон надеется повторить результат президентских выборов, когда он завоевал в первом туре 19,6% голосов, оттеснив социалиста Амона. Он убежден, что на этот раз "никто не будет иметь абсолютного большинства". "Избиратели не склонны отдавать всю полноту власти Макрону, - считает Меланшон. - Даже в случае победы ему придется заключать альянсы".

Он предрекает, что после выборов с политической авансцены уйдут и Соцпартия, и "Республиканцы". "Если Макрон победит, - заявил Меланшон в интервью "Паризьен", - мы предложим создать народный фронт социального сопротивления и инициативы". В его ряды он намерен пригласить "профсоюзы, политические и культурные ассоциации". Пока по прогнозам его движение может претендовать вместе с коммунистами на 24 мандата.

"Национальный фронт"

"Национальный фронт" Марин Ле Пен надеется по итогам выборов сформировать собственную партийную фракцию в Бурбонском дворце, где проходят заседания нижней палаты. Для этого партия, которая была представлена в Национальном собрании последнего созыва лишь двумя депутатами, должна завоевать не менее 15 парламентских мандатов. Пока по прогнозам сторонники Ле Пен могут получить от 7 до 17 мест.

Журнал Valeur Actuel отмечает, что после неудачных для партии президентских выборов Ле Пен сталкивается с проблемой, которой прежде никогда не знала: ее стратегия ставится под вопрос. Сама Марин Ле Пен, однако, заверяет, что партийная фракция станет в парламенте "единственной настоящей оппозицией".