В непризнанном Косово пройдут досрочные парламентские выборы

БЕЛГРАД, 11 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Досрочные парламентские выборы пройдут в самопровозглашенном Косово. Как ожидается, в выборах примут участие 1,8 млн человек, голосование пройдет на 889 избирательных участках, которые откроются в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и закроются в 19:00 (20:00 мск). Центральная избирательная комиссия непризнанной республики аккредитовала на выборы 4,9 тыс. наблюдателей как с территории автономного края, так и из-за рубежа.

Недоверие к правительству

Предложение о вынесении вотума недоверия правительству внесло оппозиционное движение "Инициатива для Косово", которое поддержали депутаты "Альянса за будущее Косово" и движения "Самоопределение", а также отдельные представители правящей коалиции. Оппозиция заявляла, что правящая коалиция Демократической партии Косово и "Демократического союза", а также сторонники национальных меньшинств не смогли решить существенные проблемы, с которыми столкнулось Косово, в связи с чем самопровозглашенная республика более года находится в политическом кризисе.

Парламент непризнанного государства поддержал петицию о вынесении вотума недоверия правительству Исы Мустафы. За соответствующее решение проголосовали 78 депутатов в 120-местном парламенте. Всего на заседании присутствовали 115 народных избранников, при этом против вынесения вотума недоверия голосовали 34 депутата, еще трое воздержались.

За недоверие правительству проголосовали представители оппозиции, Демократической партии Косово, лидером которой является действующий президент Хашим Тачи, а также представители сербского меньшинства края. Против вотума недоверия голосовали лишь депутаты "Демократического союза" Косово.

Розы и пистолеты

В ходе парламентской избирательной кампании сформировались две основные коалиции, названные "коалицией пистолетов" и "коалицией роз". К первой принадлежат бывшие полевые командиры так называемой Освободительной армии Косово (ОАК); они выдвинули в качестве кандидата на пост премьера бывшего полевого командира ОАК Рамуша Харадиная. В коалицию входят Демократическая партия Косово, "Альянс за будущее Косово", движение "Инициатива для Косово" и девять малых партий.

Во второй блок вошли сторонники демократического развития непризнанного государства, однако они имеют мало шансов в борьбе с криминальными кланами бывших членов ОАК. Сюда входят "Демократический союз Косово", "Альянс за новое Косово", движение "Альтернатива". В качестве лидера они выдвинули Авдулах Хоти.

Вне коалиций на выборы идет ультраправое движение "Самоопределение". В качестве кандидата в премьеры оно выдвинуло своего основателя Альбиха Курти.

Самая влиятельная партия косовских сербов - "Сербский список" - может рассчитывать на 10 мест в парламенте.

Невыполненные обещания

Ушедший в отставку Мустафа на последней встрече в Брюсселе обещал верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини выполнить все взятые на себя Приштиной обязательства по Брюссельским соглашениям: создать в Косово Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ), возобновить диалог с Белградом, провести демаркацию границы с Черногорией, после которой возможна визовая либерализация между ЕС и Косово.

Однако обязательства косоваров, которые в случае с ССМ не выполнялись четыре года, сейчас имеют еще меньше шансов на исполнение, чем когда-либо. Основной претендент на пост премьера Харадинай в ходе выступлений перед избирателями отверг все договоренности с Брюсселем, обещав в том числе не выполнять в случае победы соглашение о ССМ, а также отказаться от прямых переговоров с Черногорией о демаркации границы. Харадинай предупредил, что "граница проходит на Чакоре", предъявив таким образом претензии на 8 тыс. гектаров черногорской территории. В ходе прошедшей кампании он неоднократно повторял, что считает Сербию врагом и не намерен поддерживать диалог с Белградом.

Бывший полевой командир ОАК также обещал создать армию в Косово в течение 90 дней после формирования своего правительства. Он сообщил, что разговаривал по вопросу формирования армии "с союзниками Косово", которые "заинтересованы в конституционной поправке" (то есть формировании армии путем внесения изменений в конституцию - прим. ТАСС).

Решение Франции

Возвращение Харадиная в политическую жизнь состоялось сразу после решения апелляционного французского суда в Кольмаре, который отклонил запрос Сербии на экстрадицию Харадиная. 4 января французская полиция арестовала его по запросу Сербии в связи с обвинениями в военных преступлениях в ходе конфликта в Косово и Метохии в 1998-1999 годах.

Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии подозревал экс-премьера в пытках и жестоком обращении, нарушении законов и обычаев войны и требовал приговорить его к 20 годам тюрьмы. Однако Харадинай дважды был оправдан; как отмечали судьи, процессы "проходили в атмосфере запугивания свидетелей".

Харадинай занимал должность премьера самопровозглашенной республики Косово с декабря 2004 года по март 2005 года.